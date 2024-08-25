Миколаївська вихованка школи веслування на байдарках і каное Людмила Кукліновська завоювала золоту медаль на чемпіонаті світу в Узбекистані.
Про це повідомляє «SportUa».
Людмила Кукліновська показала найкращий час у фінальному заїзді в байдарці-одиночці на дистанції 200 м.
Для українки це перша нагорода світової першості у кар'єрі.
Нагадаємо, що з 20 по 25 квітня в Умані відбувся Кубок України з веслування на байдарках і каное. Спортсмени з Миколаєва вибороли 13 нагород.
Миколаївська вихованка школи веслування на байдарках і каное Людмила Кукліновська завоювала золоту медаль на чемпіонаті світу в Узбекистані.
Про це повідомляє «SportUa».
Людмила Кукліновська показала найкращий час у фінальному заїзді в байдарці-одиночці на дистанції 200 м.
Для українки це перша нагорода світової першості у кар'єрі.
Нагадаємо, що з 20 по 25 квітня в Умані відбувся Кубок України з веслування на байдарках і каное. Спортсмени з Миколаєва вибороли 13 нагород.