Людмила Кукліновська завоювала золоту медаль на чемпіонаті світу з веслування. Фото: Олександр Гресь

Миколаївська вихованка школи веслування на байдарках і каное Людмила Кукліновська завоювала золоту медаль на чемпіонаті світу в Узбекистані.

Про це повідомляє «SportUa».

Людмила Кукліновська показала найкращий час у фінальному заїзді в байдарці-одиночці на дистанції 200 м.

Для українки це перша нагорода світової першості у кар'єрі.

Нагадаємо, що з 20 по 25 квітня в Умані відбувся Кубок України з веслування на байдарках і каное. Спортсмени з Миколаєва вибороли 13 нагород.