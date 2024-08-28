Учень Миколаївського ліцею імені професора Александрова Вадим Харченко став медалістом Міжнародної олімпіади з астрономії та астрофізики «IOAA-2024», яка відбувалась у Бразилії.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської міської ради.

«Наш ліцеїст вправно подолав завдання та отримав заслужену медаль, а під час церемонії нагородження гордо тримав український прапор на сцені. Вітаємо нашого переможця, а також його вчителя Сергія Горбунова за працю, віддачу і розуміння значущості і важливості своєї справи», – йдеться у повідомленні.

Вадим Харченко, фото: НикВести

Нагадаємо, з 9 по 18 серпня в Києві пройшов Чемпіонат України з тенісу, де Миколаївську область представили чотири тенісисти: Геннадій Лєшан, Тимур Багбеков, Олександр Журов та Роман Андріюк.