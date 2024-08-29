Антон Коль, фото: IPC/Pedro Vasconcelos

Збірна України завоювала свою першу медаль на Паралімпійських іграх-2024. Плавець Антон Коль здобув «срібло» на дистанції 100 м на спині в класі S1 (плавці з важкими порушеннями рухових функцій, – прим.).

Про це повідомляє Чемпіон.

Зазначається, що 34-річний українець Антон Коль фінішував другим на дистанції, здобувши срібну медаль і принісши Україні першу нагороду на цих Паралімпійських іграх..

Паралімпіада-2024: Плавання на 100 м спиною серед чоловіків (клас S1):

1. Каміль Отовскі (Польща) — 2:17,85

2. Антон Коль (Україна) — 2:33,49

3. Франческо Беттелла (Італія) — 2:33,82

Для Коля це п’ята медаль у кар'єрі на Паралімпійських іграх. На Токіо-2020 він завоював срібло в цій же дисципліні та бронзу на дистанції 50 метрів, а на Ріо-2016 отримав дві бронзові медалі — на 50 та 100 метрів на спині

Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступають у 17 видах спорту. Миколаївські спортсмени представлятимуть Україну на Паралімпійських іграх в чотирьох видах спорту: пара плавання, фехтування на візках, пара легка атлетика та пара теніс настільний.