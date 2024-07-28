Еліна Світоліна в матчі з Учудзімою. Фото з відкритих джерел

Українська тенісистка Еліна Світоліна успішно стартувала на олімпійському тенісному турнірі 2024 в Парижі, який проходить на кортах Ролан Гаррос.

Як пише «Суспільне Спорт» матч з японкою завершився з рахунком 6:2, 6:1 на користь Світоліної за 62 хвилини.

Світоліній, чинній бронзовій призерці Олімпіади, вперше випало зіграти з Учудзімою в очному матчі. Японка підходила до дебютних Ігор з активною серією з чотирьох поразок.

Світоліна закрила стартову партію за пів години. Учудзіма першою зробила брейк за рахунку 1:1, але поступилася п'ятьма наступними геймами поспіль — 6:2 на користь Еліни.

Другу партію з брейку розпочинала вже Світоліна, а згодом закріпила перевагу на власній подачі — повела 3:0. Учудзіма уникнула "сухого" розгрому в другому сеті, відігравши один гейм за рахунку 0:5.

Українка закрила матч вже на своїй наступній подачі та після 62 хвилин на корті прямує до 1/16 фіналу.

За активно виграними м'ячами між тенісистками зберігався паритет — 12:12. Еліна влучала 52% перших подач і завершила поєдинок з 10 невимушеними помилками.

Як відомо, колишня перша ракетка України Ангеліна Калініна знялася з тенісного турніру Олімпіади в Парижі.

Раніше, абсолютний чемпіон світу з професійного боксу в хевівейті Олександр Усик перед стартом Олімпіади-2024 зустрівся з олімпійською збірною України з боксу та пообіцяв сплатити з власної кишені значні призові за медалі в Парижі.

Нагадаємо, що 26 липня, у столиці Франції офіційно дали старт відкриттю Олімпійських Ігор-2024. На змаганнях участь братимуть 8 миколаївських спортсменів. Вони змагатимуться у пʼяти видах спорту: стрибки у воду — Данило Коновалов, Олексій Середа, Ксенія Байло, Олег Колодій; фехтування — Ольга Харлан; художня гімнастика — Валерія Перемета; греко-римська боротьба — Парвіз Насібов, веслування на байдарках і каное — Олег Кухарик.

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