Ілля Ковтун на олімпійських іграх у Парижі

Український гімнаст Ілля Ковтун завоював другу срібну медаль для України на Олімпійських іграх у Парижі в змаганнях на паралельних брусах.

Про це стало відомо із результатів змагань.

Ілля Ковтун отримав оцінку 15,500 балів за свою спробу. Його товариш по команді, Олег Верняєв, виступав п'ятим і набрав 13,300 балів.

Золоту медаль у цих змаганнях завоював китайський гімнаст Цзоу Цзиньянь, а бронзу отримав японець Оке Шінносуке.

Цей фінал став третім особистим змаганням на Олімпіаді-2024 для обох українців. Олег Верняєв зайняв восьме місце в особистому багатоборстві та п'яте у вправах на коні, тоді як Ілля Ковтун двічі посідав четверте місце — у багатоборстві та вільних вправах.

Миколаївські спортсмени в Олімпіаді-2024

Цьогоріч у Парижі проходять Олімпійські ігри-2024. «НикВести» підготували добірку про учасників, які боротимуться за олімпійські медалі від Миколаївщини, а також де і коли дивитись усі їх виступи.

З моменту початку Олімпіади в змаганнях вже встигла взяти участь низка миколаївських спортсменів. 18-річний миколаївський спортсмен Олексій Середа у фіналі змагань з синхронних стрибків з 10-метрової вишки зайняв пʼяте місце.

А миколаївська стрибунка у воду Ксенія Байло у дуеті зі спортсменкою Софією Ліскун зайняли сьоме місце на Олімпійських Іграх в Парижі у синхронних стрибках з 10-метрового трампліна. А миколаївські стрибуни у воду Данило Коновалов та Олег Колодій взяли участь у синхронних стрибках у воду з 3-метрового трампліна та зайняли сьому позицію.

На Олімпійських іграх також пройшли змагання у шаблі серед жінок. У вирішальному бою за бронзу перемогу отримала миколаївська фехтувальниця Ольга Харлан. Водночас Ольга Харлан відіграла ключову роль на шляху до «золота» у командному турнірі.

Таким чином Ольга Харлан стала шестиразовою олімпійською призеркою, здобувши «золото» командного турніру з фехтування на шаблі на Іграх-2024.