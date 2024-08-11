Ірина Коляденко, фото: AP

Українська борчиня Ірина Коляденко принесла Україні п’яте срібло на Олімпійських іграх-2024. Вона змагалася з японкою Сакурою Мотокі у вільній боротьбі.

Про це повідомляє «Суспільне Спорт».

Коляденко виступала у ваговій категорії до 62 кг. На другій хвилині сутички вона відкрила рахунок — Мотокі поступилася балом за пасивність. Проте японка завдяки трьом атакам перехопила лідерство. За результатом другого періоду вона вийшла уперед з рахунком 6:1. Однак у перерві Україна оскаржила останні два бали Мотокі.

А втім, упродовж другого періоду Мотокі змогла довести рахунок 12:1. Тож Коляденко завершила паризьку Олімпіаду зі сріблом.

Нагадаємо, це вже третя медаль для збірної України у спортивній боротьбі. Перед цим у греко-римських категоріях Парвіз Насібов завоював срібло, а Жан Беленюк — бронзу.