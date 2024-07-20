Ольга Харлан, фото: ФБ спортсменки

Миколаївська спортсменка Ольга Харлан прагне побачити заголовок, про те, що вона стала трикратною олімпійською чемпіонкою.

Про це повідомляє Redbull.

Зокрема, вона зазначила, що перед Олімпіадою почувається впевненіше, ніж минулого року.

«Підготовка до цих Ігор інша ніж минулого разу, я відчуваю себе впевненіше, відчуваю що буду насолоджуватися цими змаганнями. Я пройшла дуже важкий шлях за ці всі 3 роки і впевнена, що стала сильнішою, особливо психологічно», – розповіла Ольга Харлан.

Також вона прагне, щоб люди запам'ятали її перемогу.

«Після цього сезону хотіла б, щоб люди запам'ятали моє фехтування, мою жагу до перемоги та мій результат. Хочеться прочитати про себе заголовок «Харлан стала трикратною олімпійською чемпіонкою», — сказала спортсменка.

Нагадаємо, що Олімпійські ігри 2024 року відбудуться з 26 липня по 11 серпня. Україну представлятимуть 140 спортсменів.