Українська команда на на Олімпійських іграх посіла п'яте місце, фото: Обозреватель

На Олімпійських іграх 2024, що проходять у Парижі, українська команда виступила у фінальному заїзді жіночих парних четвірок в академічному веслуванні.

Про це написав журналіст «Української правди» Євген Будерацький.

В академічному веслуванні Україну представляли Євгенія Довгодько, Дарина Верхогляд, Анастасія Коженкова та Катерина Дудченко. Разом вони долали дистанцію 2000 метрів. У фіналі українкам протистояли команди Китаю, Нідерландів, Великої Британії, Німеччини та Швейцарії.

На початку фінального заїзду українки йшли на другому місці, програючи на перших 500 метрах лише команді з Нідерландів. Згодом українок випередили і британки. На фінальному 300-метровому відрізку дистанції українки пропустили вперед німкень та швейцарок.

«Справжня спортивна драма трапилася з нашою «херсонською» четвіркою в академічному веслуванні. Останні 300 метрів виявились фатальними. Не вистачило сил. В підсумку лише 5 місце», — написав Євген Будерацький.

Таблиця з результатами змагань. Скриншот.

Нагадаємо, як миколаївська спортсменка Харлан присвятила бронзу Олімпіади-2024 захисникам України та загиблим спортсменам.