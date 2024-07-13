Миколаївська рапіристка Аліна Полозюк

Миколаївські спортсмени стали героями документального фільму «La Ukrainian Flame» (Українське полумʼя).

Про це повідомили у Миколаївської обласній раді.

Фільм, режисерів Бенджаміна Монтеля та Антоніна Бутінара Руель розповідає про молодих спортсменів, які віддають все, щоб взяти участь в Олімпійських іграх цього літа.

«Це чемпіони з гімнастики, плавання, фехтування, боротьби, веслування, які змагаються за кваліфікацію на Олімпійські ігри в Парижі 2024, долаючи неабиякі виклики. Герої цього фільму живуть під ритм сирен, російських ракет, перечікуючи тривоги в укриттях під час тренувального процесу та переживаючи усі перепитії воєнного часу. Попри всі ці труднощі, українські спортсмени продовжують тренуватись з непохитною рішучістю. Це історія про український дух, нашу надихаючу молодь, жагу до перемоги та перемогу, в яку ми так віримо», — йдеться у повідомленні.

Спортсмени на етапі Кубка світу з художньої гімнастики. Фото: Миколаївська міська рада

Спортсмен і воїн Володимир Дзюбинський. Фото: Іnformator.ua

У зйомках взяли участь:

спортсменка Міської дитячо-юнацької спортивної школи з фехтування, рапіристка Аліна Полозюк

спортсменка КДЮСШ «Премога», художня гімнастка Валерія Перемета

спортсмен СДЮСШОР з веслувальних видів спорту, веслувальник Володимир Дзюбинський — призер європейських змагань, фіналіст світових чемпіонатів

«Воїн 95 бригади ДШВ ЗСУ. Минулого року Володимир зазнав поранення і втратив ногу, дуже довго лікувався і 4 місяці взагалі не міг встати. Тільки завдяки силі духу боєць не тільки повернувся до повноцінного життя, але продовжує тренуватися та має намір стати паралімпійцем. Це ціль номер 1 на наступну Паралімпіаду», — додали у міськраді.

Нагадаємо, що на командному чемпіонаті України серед ДЮСШ та СДЮШОР з веслування на байдарках і каное молоді миколаївські спортсмени здобули вісім нагород.