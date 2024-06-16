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Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дозволив брати участь у літній Олімпіаді в Парижі 14 спортсменам із Росії та 11 – з Білорусі.

Про це повідомили представники МОК у суботу, 15 червня.

Вони братимуть участь у спортивних змаганнях у нейтральному статусі без використання позначень у кольорах державних прапорів. За їх словами, усі спортсмени пройшли спецкомісію ще у березні.

Серед російських учасників, допущених до Олімпіади, будуть десять борців, троє велосипедистів, одна стрибунка на батуті. З Білорусі нейтральну країну представлятимуть шестеро борців, два стрибуни, велосипедистка та два гирьовики.

Водночас комісія не надала допуск до Олімпійських ігор чотирьом тхеквондистам із Росії та одному з Білорусі.

Літні Олімпійські ігри у Парижі 2024

Тридцять треті літні Олімпійські ігри планується провести з 26 липня до 11 серпня 2024 року. Париж приймав Олімпіаду вже двічі – у 1900 та 1924 роках. 2024 року він стане другим містом, де тричі відбувалися найбільші у світі спортивні змагання, після Лондона.

Нагадаємо, український стрибун у воду, миколаївець Олексій Середа вважає, що російським спортсменам мають заборонити участь в Олімпіаді-2024 у Парижі.

Олексій Середа — не єдиний спортсмен з Миколаєва, хто публічно не підтримує участь росіян в Олімпіаді-2024. Такої ж думки миколаївська спортсменка, олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан.

Як відомо, миколаївська шаблістка Ольга Харлан на старті чемпіонату світу з фехтування в Мілані (Італія) перемогла росіянку Анну Смирнову. Після змагання представниця України відмовилася потиснути руку росіянці, яка, своєю чергою, подала протест через брак «прояву поваги» з боку українки. За це Міжнародна федерація фехтування (FIE) дискваліфікувала Харлан з чемпіонату світу. Після інциденту спортсменка записала відеозвернення, в якому подякувала українцям за підтримку.