МОК заборонив російським журналістам використовувати символіку країни на Олімпіаді. Фото: David Ramos / Staff / Getty Images Sport

Міжнародний олімпійський комітет заборонив журналістам з Росії використовувати символіку країни на літніх Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.

Про це повідомляє «Настоящее время».

У МОК журналістам підтвердили, що до представників ЗМІ «висуваються такі ж вимоги, як і до нейтральних спортсменів»..

Цього року російські та білоруські спортсмени можуть брати участь у Олімпіаді у нейтральному статусі та лише в індивідуальних видах спорту. Вони мають виступати без символіки країни на формі, не бути військовослужбовцями та не підтримувати війну в Україні у своїх соцмережах.

Олімпійський комітет Росії, у свою чергу, попередив російських спортсменів, які погодяться виступати в нейтральному статусі про можливе порушення російських законів.

— Що стосується окремих спортсменів, котрі, як і раніше, готові прийняти принизливі критерії можливої участі в Іграх, то навіть стосовно них МОК робить усі зусилля для мінімізації числа запрошених, — заявили в ОКРФ.

Нагадаємо, український стрибун у воду, миколаївець Олексій Середа вважає, що російським спортсменам мають заборонити участь в Олімпіаді-2024 у Парижі.

Олексій Середа — не єдиний спортсмен з Миколаєва, хто публічно не підтримує участь росіян в Олімпіаді-2024. Такої ж думки миколаївська спортсменка, олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан.

Як відомо, миколаївська шаблістка Ольга Харлан на старті чемпіонату світу з фехтування в Мілані (Італія) перемогла росіянку Анну Смирнову. Після змагання представниця України відмовилася потиснути руку росіянці, яка, своєю чергою, подала протест через брак «прояву поваги» з боку українки. За це Міжнародна федерація фехтування (FIE) дискваліфікувала Харлан з чемпіонату світу. Після інциденту спортсменка записала відеозвернення, в якому подякувала українцям за підтримку.

Однак 28 липня Міжнародний олімпійський комітет надав Ользі Харлан автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду-2024. МОК висловлює їй підтримку і виділяє квоту на Олімпіаду через те, що вона не мала можливості завоювати її на чемпіонаті світу, а пізніше Всесвітня федерація фехтування призупинила її дискваліфікацію.

Крім того, президент Федерації фехтування України Михайло Ілляшев розкритикував та закликав до відставки голову технічного директорату чемпіонату світу-2023 Дітера Ламера, який опинився у центрі скандалу з дискваліфікацією Ольги Харлан.