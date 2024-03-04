У Миколаєві 2-3 березня пройшов заключний етап чемпіонатів міста з кікбоксингу ВТКА в розділах К-1, лайт-контакт та хард. Миколаївець Іван Левченко виборов два кубки за кращу техніку.

Про це повідомили в Управлінні у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міськради.

В цих змаганнях взяли участь вісім команд загальною кількістю 100 учасників:

ДЮСШ з єдиноборств;

КДЮСШ «Олімп»;

СК «Оріон»;

БК «Тигр»;

MMA club Mykolaiv;

МСК «Гвардієць»;

Mileyko team;

СК «Самата» з Нового Буга.

Вихованець ДЮСШ з єдиноборств Іван Левченко здобув два кубки за кращу техніку в розділах К-1 та лайт-контакт. Підготував спортсмена тренер — Максим Фатич.

Миколаївець Іван Левченко виборов два кубки за кращу техніку на чемпіонаті міста з кікбоксингу ВТКА / Фото: Управління спорту ММР

Нагадаємо, миколаївські спортсмени здобули призові місця Всеукраїнського змагання з кікбоксингу на честь загиблих героїв України.