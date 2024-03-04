У Миколаєві 2-3 березня пройшов заключний етап чемпіонатів міста з кікбоксингу ВТКА в розділах К-1, лайт-контакт та хард. Миколаївець Іван Левченко виборов два кубки за кращу техніку.
Про це повідомили в Управлінні у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міськради.
В цих змаганнях взяли участь вісім команд загальною кількістю 100 учасників:
Вихованець ДЮСШ з єдиноборств Іван Левченко здобув два кубки за кращу техніку в розділах К-1 та лайт-контакт. Підготував спортсмена тренер — Максим Фатич.
Нагадаємо, миколаївські спортсмени здобули призові місця Всеукраїнського змагання з кікбоксингу на честь загиблих героїв України.
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У Миколаєві 2-3 березня пройшов заключний етап чемпіонатів міста з кікбоксингу ВТКА в розділах К-1, лайт-контакт та хард. Миколаївець Іван Левченко виборов два кубки за кращу техніку.
Про це повідомили в Управлінні у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міськради.
В цих змаганнях взяли участь вісім команд загальною кількістю 100 учасників:
Вихованець ДЮСШ з єдиноборств Іван Левченко здобув два кубки за кращу техніку в розділах К-1 та лайт-контакт. Підготував спортсмена тренер — Максим Фатич.
Нагадаємо, миколаївські спортсмени здобули призові місця Всеукраїнського змагання з кікбоксингу на честь загиблих героїв України.