Миколаївська шаблістка Вікторія Коротченко стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи з фехтування серед кадетів у командній першості.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
22-29 лютого в італійському Неаполі проходить чемпіонат Європи з фехтування серед кадетів та юніорів.
У третій змагальний день європейської першості Вікторія Коротченко, Валерія Щепкіна, Анна Суворова та Майя Величко вибороли бронзові нагороди чемпіонату Європи серед кадетів.
Україна в 1/8 фіналу здолала збірну Азербайджану — 45:25, у чвертьфіналі — Велику Британію — 45:25, у півфіналі український квартет поступився команді Італії — 45:29.
У боротьбі за третє місце п'єдесталу українки перемогли збірну Туреччини — 45:40.
Нагадаємо, у листопаді вихованка МСДЮСШОР з фехтування Вікторія Коротченко стала переможницею Європейського кадетського циклу.
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Миколаївська шаблістка Вікторія Коротченко стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи з фехтування серед кадетів у командній першості.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
22-29 лютого в італійському Неаполі проходить чемпіонат Європи з фехтування серед кадетів та юніорів.
У третій змагальний день європейської першості Вікторія Коротченко, Валерія Щепкіна, Анна Суворова та Майя Величко вибороли бронзові нагороди чемпіонату Європи серед кадетів.
Україна в 1/8 фіналу здолала збірну Азербайджану — 45:25, у чвертьфіналі — Велику Британію — 45:25, у півфіналі український квартет поступився команді Італії — 45:29.
У боротьбі за третє місце п'єдесталу українки перемогли збірну Туреччини — 45:40.
Нагадаємо, у листопаді вихованка МСДЮСШОР з фехтування Вікторія Коротченко стала переможницею Європейського кадетського циклу.