Миколаївська шаблістка Вікторія Коротченко стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи з фехтування серед кадетів у командній першості.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Укрїнки завоювали «бронзу» чемпіонату Європи. Фото: Миколаївська ОВА

22-29 лютого в італійському Неаполі проходить чемпіонат Європи з фехтування серед кадетів та юніорів.

У третій змагальний день європейської першості Вікторія Коротченко, Валерія Щепкіна, Анна Суворова та Майя Величко вибороли бронзові нагороди чемпіонату Європи серед кадетів.

Україна в 1/8 фіналу здолала збірну Азербайджану — 45:25, у чвертьфіналі — Велику Британію — 45:25, у півфіналі український квартет поступився команді Італії — 45:29.

У боротьбі за третє місце п'єдесталу українки перемогли збірну Туреччини — 45:40.

Нагадаємо, у листопаді вихованка МСДЮСШОР з фехтування Вікторія Коротченко стала переможницею Європейського кадетського циклу.