Миколаївська спортивна. Фото: ОВА

У період з 22 по 27 травня, в Будапешті, проходив чемпіонат Європи з художньої гімнастики. ЄВРО — це останній кваліфікаційний турнір до Олімпійських ігор в Парижі.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

Зазначається, що у складі національної збірної з художньої гімнастики виступає представниця Миколаївщини - Валерія Перемета.

26 травня проходив фінал групових вправ зі стрічками та м'ячами, де національна збірна України Марія Височанська, Діана Баєва, Аліна Мельник, Кіра Ширикіна, Валерія Перемета.

Нагадаємо, миколаївські спортсмени посіли призові місця на чемпіонат України зі стрибків на акробатичній доріжці.