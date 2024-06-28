Миколаївські атлети. Фото: Миколаївська міська рада

З 24 по 26 червня у Луцьку відбувся чемпіонат України з пара легкої атлетики серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату, порушеннями зору та розумового і фізичного розвитку.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Зазначається, що за нагороди змагалися 150 спортсменів із різних областей України. Миколаївські легкоатлети здобули чотири медалі:

Ігор Цвєтов виборов два золота з бігу на 100 метрів та 200 метрів;

Олег Свідро посів перше місце з бігу на 400 метрів та друге місце з бігу на 200 метри.

Тренують спортсменів Віктор Деркач та Іван Гриник.

Раніше повідомлялось, що миколаївський спортсмен Максут Султанов у складі національної збірної України взяв участь у чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби серед спортсменів до 17 років.