З 24 по 26 червня у Луцьку відбувся чемпіонат України з пара легкої атлетики серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату, порушеннями зору та розумового і фізичного розвитку.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Зазначається, що за нагороди змагалися 150 спортсменів із різних областей України. Миколаївські легкоатлети здобули чотири медалі:
Тренують спортсменів Віктор Деркач та Іван Гриник.
Раніше повідомлялось, що миколаївський спортсмен Максут Султанов у складі національної збірної України взяв участь у чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби серед спортсменів до 17 років.
З 24 по 26 червня у Луцьку відбувся чемпіонат України з пара легкої атлетики серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату, порушеннями зору та розумового і фізичного розвитку.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Зазначається, що за нагороди змагалися 150 спортсменів із різних областей України. Миколаївські легкоатлети здобули чотири медалі:
Тренують спортсменів Віктор Деркач та Іван Гриник.
Раніше повідомлялось, що миколаївський спортсмен Максут Султанов у складі національної збірної України взяв участь у чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби серед спортсменів до 17 років.