В Умані, з 31 липня по 4 серпня, відбувся чемпіонат України з веслування на байдарках та каное, де змагалися близько 300 учасників.
Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.
Зазначається, що миколаївські спортсмени здобули п'ять бронзових нагород.
Тренують спортсменів Сергій Левченко, Віталій Цуркан та Галина Затуливітер.
Нагадаємо, миколаївські спортсмени вибороли чотири нагороди на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юніорів.
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В Умані, з 31 липня по 4 серпня, відбувся чемпіонат України з веслування на байдарках та каное, де змагалися близько 300 учасників.
Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.
Зазначається, що миколаївські спортсмени здобули п'ять бронзових нагород.
Тренують спортсменів Сергій Левченко, Віталій Цуркан та Галина Затуливітер.
Нагадаємо, миколаївські спортсмени вибороли чотири нагороди на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юніорів.