Бейсболісти на чемпіонаті Європи U-15, фото: Миколаївська обласна державна адміністрація

Миколаївські бейсболісти здобули срібло у кваліфікаційному кадетському турнірі чемпіонату Європи U-15.

Змагання проходили з 15 по 21 липня в Каунасі, Литва, повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.

У складі збірної України U-15 виступили троє спортсменів з Миколаївщини: Денис Шаповал, Ростислав Румянцев і Владислав Стратулат. До тренерського штабу команди входив миколаївський тренер Роман Сінкевич.

Українська збірна дійшла до фіналу, де змагалася зі збірною Великої Британії. У фіналі Велика Британія перемогла Україну з рахунком 19:6.

Нагадаємо, що нещодавно миколаївські спортсмени вибороли дві нагороди на Кубку України з греко-римської боротьби серед дорослих.