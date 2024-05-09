Миколаївські фехтувальники на чемпіонаті України в Києві 8 травня / Фото: Федерація фехтування України

Миколаївські шаблісти і шаблістки 8 травня вибороли «золото» на чемпіонаті України серед молоді U-23, який проходить у Києві.

Про це повідомили в Національній федерації фехтування України.

Серед чоловіків миколаївський квартет, у складі якого були переможець Богдан Боговін і двоє бронзових медалістів особистих змагань Вʼячеслав Дзюба та Даніїл Скороход, а також Євген Олейніков, виграли на шляху до найвищої сходинки п’єдесталу три зустрічі, і зокрема фінальну проти киян (45:32).

Жіночі командні змагання також завершилися перемогою Миколаєва, за яку фехтували чемпіонка та срібна призерка особистої першості Олександра Бондар та Вікторія Коротченко, а також Володимира Бабенко та Анастасія Цап.

Майбутні переможниці провели на турнірі три зустрічі і від жодного суперника не пропустили більше 35 ударів, зокрема у фіналі змусивши скласти зброю Київ-1 (45:32).

Миколаївські фехтувальники на чемпіонаті України в Києві 8 травня / Фото: Федерація фехтування України

Нагадаємо, на початку квітня у Києві фінішував чемпіонат України з фехтування, де миколаївські шаблісти здобули два комплекти командних нагород.

Раніше повідомлялось, що дві спортсменки на Миколаївщині стали амбасадорами проекту «Всеукраїнські шкільні ліги пліч-о-пліч» — Руслана Кузікова та Аліна Полозюк.

Зазначимо, що Аліна Полозюк виборола першість на Кубку України з фехтування на рапірах, що проходив у Львові 27 січня 2023 року.

Також у жовтні 2023 року Аліна Полозюк завоювала золото на турнірі серії Сателіт в турецькому Стамбулі. Для 21-річної фехтувальниці це перша перемога на змаганнях такого рівня.