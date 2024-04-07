Миколаївські шаблісти на змаганнях у Києві. Фото: НОК України в Миколаївській області

У Києві фінішував чемпіонат України з фехтування: миколаївські шаблісти здобули два комплекти командних нагород.

Про це повідомили у відділені НОК України в Миколаївській області.

Нагадаємо, 20 січня у Києві розпочався чемпіонат України з фехтування на шаблях серед юніорів та юніорок.

За інформацією відомства, чоловіча команда стала чемпіоном України, виборовши найвищу нагороду з фехтування на шаблях. Склад команди: Богдан Боговін, В’ячеслав Дзюба, Юрій Цап та Даніїл Скороход.

Жіночий колектив рапіристок посів друге місце на чемпіонаті. Команда складалася з: Аліна Полозюк, Кіра Пронь, Мілана Степовик та Анастасія Єрофєєнко.

Крім того, в особистих змаганнях Юрій Цап та Анастасія Єрофєєнко завоювали срібні медалі.

Спортсменів тренують: Вікторія Юріна, Ірина Зикова та Юрій Марченко.

Нагадаємо, дві спортсменки на Миколаївщині стали амбасадорами проекту «Всеукраїнські шкільні ліги пліч-о-пліч» — Руслана Кузікова та Аліна Полозюк.

Зазначимо, що Аліна Полозюк виборола першість на Кубку України з фехтування на рапірах, що проходив у Львові 27 січня 2023 року.

Також у жовтні 2023 року Аліна Полозюк завоювала золото на турнірі серії Сателіт в турецькому Стамбулі. Для 21-річної фехтувальниці це перша перемога на змаганнях такого рівня.

Раніше спортсменка з важкої атлетики Руслана Кузікова здобула срібну медаль на чемпіонаті Європи, який проходив з 26 липня по 3 серпня в Бухаресті.

У свою чергу миколаївський чемпіон Данило Коновалов отримав грошову винагороду за спортивні перемоги. Зазначається, що нагорода становить сто тисяч гривень.