У Києві фінішував чемпіонат України з фехтування: миколаївські шаблісти здобули два комплекти командних нагород.
Про це повідомили у відділені НОК України в Миколаївській області.
Нагадаємо, 20 січня у Києві розпочався чемпіонат України з фехтування на шаблях серед юніорів та юніорок.
За інформацією відомства, чоловіча команда стала чемпіоном України, виборовши найвищу нагороду з фехтування на шаблях. Склад команди: Богдан Боговін, В’ячеслав Дзюба, Юрій Цап та Даніїл Скороход.
Жіночий колектив рапіристок посів друге місце на чемпіонаті. Команда складалася з: Аліна Полозюк, Кіра Пронь, Мілана Степовик та Анастасія Єрофєєнко.
Крім того, в особистих змаганнях Юрій Цап та Анастасія Єрофєєнко завоювали срібні медалі.
Спортсменів тренують: Вікторія Юріна, Ірина Зикова та Юрій Марченко.
Нагадаємо, дві спортсменки на Миколаївщині стали амбасадорами проекту «Всеукраїнські шкільні ліги пліч-о-пліч» — Руслана Кузікова та Аліна Полозюк.
Зазначимо, що Аліна Полозюк виборола першість на Кубку України з фехтування на рапірах, що проходив у Львові 27 січня 2023 року.
Також у жовтні 2023 року Аліна Полозюк завоювала золото на турнірі серії Сателіт в турецькому Стамбулі. Для 21-річної фехтувальниці це перша перемога на змаганнях такого рівня.
Раніше спортсменка з важкої атлетики Руслана Кузікова здобула срібну медаль на чемпіонаті Європи, який проходив з 26 липня по 3 серпня в Бухаресті.
У свою чергу миколаївський чемпіон Данило Коновалов отримав грошову винагороду за спортивні перемоги. Зазначається, що нагорода становить сто тисяч гривень.
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У Києві фінішував чемпіонат України з фехтування: миколаївські шаблісти здобули два комплекти командних нагород.
Про це повідомили у відділені НОК України в Миколаївській області.
Нагадаємо, 20 січня у Києві розпочався чемпіонат України з фехтування на шаблях серед юніорів та юніорок.
За інформацією відомства, чоловіча команда стала чемпіоном України, виборовши найвищу нагороду з фехтування на шаблях. Склад команди: Богдан Боговін, В’ячеслав Дзюба, Юрій Цап та Даніїл Скороход.
Жіночий колектив рапіристок посів друге місце на чемпіонаті. Команда складалася з: Аліна Полозюк, Кіра Пронь, Мілана Степовик та Анастасія Єрофєєнко.
Крім того, в особистих змаганнях Юрій Цап та Анастасія Єрофєєнко завоювали срібні медалі.
Спортсменів тренують: Вікторія Юріна, Ірина Зикова та Юрій Марченко.
Нагадаємо, дві спортсменки на Миколаївщині стали амбасадорами проекту «Всеукраїнські шкільні ліги пліч-о-пліч» — Руслана Кузікова та Аліна Полозюк.
Зазначимо, що Аліна Полозюк виборола першість на Кубку України з фехтування на рапірах, що проходив у Львові 27 січня 2023 року.
Також у жовтні 2023 року Аліна Полозюк завоювала золото на турнірі серії Сателіт в турецькому Стамбулі. Для 21-річної фехтувальниці це перша перемога на змаганнях такого рівня.
Раніше спортсменка з важкої атлетики Руслана Кузікова здобула срібну медаль на чемпіонаті Європи, який проходив з 26 липня по 3 серпня в Бухаресті.
У свою чергу миколаївський чемпіон Данило Коновалов отримав грошову винагороду за спортивні перемоги. Зазначається, що нагорода становить сто тисяч гривень.