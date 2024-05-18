Миколаївські спортсменки стали переможницями та призерками Кубку України зі стрибків на батуті.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
14-17 травня в Одесі проходив Кубок України зі стрибків на батуті. Спортсменки, що представили Миколаївщину вибороли золоті та срібні нагороди:
Нагадаємо, внаслідок удару по промисловому об’єкту у Миколаєві 21 березня загинула Олена Сиванич — мати спортсменки, чемпіонки зі стрибків на батуті Світлани Малькової.
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Миколаївські спортсменки стали переможницями та призерками Кубку України зі стрибків на батуті.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
14-17 травня в Одесі проходив Кубок України зі стрибків на батуті. Спортсменки, що представили Миколаївщину вибороли золоті та срібні нагороди:
Нагадаємо, внаслідок удару по промисловому об’єкту у Миколаєві 21 березня загинула Олена Сиванич — мати спортсменки, чемпіонки зі стрибків на батуті Світлани Малькової.