Миколаїські спортсменки вибороли Кубок України зі стрибків на батуті. Фото: ОВА

Миколаївські спортсменки стали переможницями та призерками Кубку України зі стрибків на батуті.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Миколаїські спортсменки вибороли Кубок України зі стрибків на батуті. Фото: ОВА

14-17 травня в Одесі проходив Кубок України зі стрибків на батуті. Спортсменки, що представили Миколаївщину вибороли золоті та срібні нагороди:

у синхронних стрибках на батуті Софія Бирка та Ауріка Алексєєва вибороли золоті нагороди Кубка України;

в індивідуальних змаганнях Анна Довгальова виборола срібну нагороду;

у командних змаганнях Анна Довгальова, Софія Бирка, Ауріка Алексєєва та Аня Осичанська завоювали срібні медалі.

Нагадаємо, внаслідок удару по промисловому об’єкту у Миколаєві 21 березня загинула Олена Сиванич — мати спортсменки, чемпіонки зі стрибків на батуті Світлани Малькової.