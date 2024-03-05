Танцюристи з Миколаєва стали переможцями всеукраїнських змагань з танцювального спорту «Лазурний берег»
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Зазначається, що змагання з танцювального спорту відбулися 2 березня в Одесі.
Також у змаганнях взяли участь вихованці міського палацу культури «Корабельний».
Так, учасники народного ансамблю бально-спортивного танцю «Фантазія» завоювали одинадцять золотих медалей у різних категоріях.
Керівник ансамблю — Юрій Крижановський.
Нагадаємо, миколаївські спортсмени здобули призові місця Всеукраїнського змагання з кікбоксингу на честь загиблих героїв України.
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Танцюристи з Миколаєва стали переможцями всеукраїнських змагань з танцювального спорту «Лазурний берег»
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Зазначається, що змагання з танцювального спорту відбулися 2 березня в Одесі.
Також у змаганнях взяли участь вихованці міського палацу культури «Корабельний».
Так, учасники народного ансамблю бально-спортивного танцю «Фантазія» завоювали одинадцять золотих медалей у різних категоріях.
Керівник ансамблю — Юрій Крижановський.
Нагадаємо, миколаївські спортсмени здобули призові місця Всеукраїнського змагання з кікбоксингу на честь загиблих героїв України.