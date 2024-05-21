Миколаївські параплавці здобули 24 медалі на чемпіонаті України. Фото:

Вісім миколаївських спортсменів на чемпіонаті України з параплавання здобули 24 медалі: 10 золотих, 7 срібних та 7 бронзових.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Зазначається, що змагання відбулися з 15 по 18 травня у Полтаві серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату.

Миколаївські спортсмени вибороли низку нагород:

Анна Гонтар здобула три золоті медалізолото стала триразовою чемпіонкою України;

здобула три золоті медалізолото стала триразовою чемпіонкою України; Дмитро Василенко здобув три золоті медалі;

здобув три золоті медалі; Сергій Паламарчук чотириразовий срібний призер;

чотириразовий срібний призер; Ангеліна Мальцева здобула «золото» та два «срібла»;

здобула «золото» та два «срібла»; Марія Колісніченко - триразова чемпіонка, срібна та бронзова призерка;

- триразова чемпіонка, срібна та бронзова призерка; Олег Колісник - чотириразовий бронзовий призер;

- чотириразовий бронзовий призер; Микола Кірєєв здобув бронзову медаль.

Підготували спортсменів тренери: Геннадій Вдовиченко, Оксана Воронцова, Олена Сальнікова, Тетяна Ільїна, Андрій Козленко, Алла Нагієва, Оксана Бойченко та Денис Тюветський.

Нагадаємо, спортсмени з Миколаївщини протягом 2023 року посіли 367 призових місць на змаганнях різного рівня.