Вісім миколаївських спортсменів на чемпіонаті України з параплавання здобули 24 медалі: 10 золотих, 7 срібних та 7 бронзових.
Про це повідомили у Миколаївській міській раді.
Зазначається, що змагання відбулися з 15 по 18 травня у Полтаві серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату.
Миколаївські спортсмени вибороли низку нагород:
Підготували спортсменів тренери: Геннадій Вдовиченко, Оксана Воронцова, Олена Сальнікова, Тетяна Ільїна, Андрій Козленко, Алла Нагієва, Оксана Бойченко та Денис Тюветський.
Нагадаємо, спортсмени з Миколаївщини протягом 2023 року посіли 367 призових місць на змаганнях різного рівня.
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Вісім миколаївських спортсменів на чемпіонаті України з параплавання здобули 24 медалі: 10 золотих, 7 срібних та 7 бронзових.
Про це повідомили у Миколаївській міській раді.
Зазначається, що змагання відбулися з 15 по 18 травня у Полтаві серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату.
Миколаївські спортсмени вибороли низку нагород:
Підготували спортсменів тренери: Геннадій Вдовиченко, Оксана Воронцова, Олена Сальнікова, Тетяна Ільїна, Андрій Козленко, Алла Нагієва, Оксана Бойченко та Денис Тюветський.
Нагадаємо, спортсмени з Миколаївщини протягом 2023 року посіли 367 призових місць на змаганнях різного рівня.