Миколаївські спортсмени на благодійному турнірі з дзюдо. Фото: Управління у справах фізичної культури і спорту ММР

Миколаївські спортсмени здобули золоті, срібну та бронзові медалі на Всеукраїнському благодійному турнірі з дзюдо.

Про це повідомляє Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради.

У селищі Криве Озеро Миколаївської області, з 9 по 11 серпня, відбувся Всеукраїнський відкритий благодійний турнір з дзюдо серед юнаків та дівчат, присвячений воїнам-героям ЗСУ з нагоди другої річниці заснування СК «Еверест-2022».

Спортсмени міської ДЮСШ з єдиноборств здобули 10 нагород:

Даніїл Германович — 1 місце у ваговій категорії 90 кілограм;

Дмитро Гончарук — 1 місце у ваговій категорії 81 кілограм;

Артем Кисельов — 1 місце у ваговій категорії 73 кілограма;

Давид Агєєв — 1 місце у ваговій категорії 60 кілограм;

Вікторія Кізілова — 1 місце у ваговій категорії 40 кілограм;

Марія Єрьоміна — 1 місце у ваговій категорії 32 кілограма;

Олександр Корольов — 2 місце у ваговій категорії 66 кілограм;

Олександр Головко — 3 місце у ваговій категорії 73 кілограма;

Наталя Курик — 3 місце у ваговій категорії 52 кілограма;

Данііл Ємельянов — 3 місце у ваговій категорії 35 кілограм.

Спортсменів підготував такий тренерський склад: Москаленко В.М., Дейнега Є.А., Садовська С.Ю., Безрук Т.В., Валуєв В.С., Кізілов В.В.

Нагадаємо, в Умані з 31 липня по 4 серпня, відбувся чемпіонат України з веслування на байдарках та каное, де змагалися близько 300 учасників.