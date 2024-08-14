Миколаївські спортсмени здобули золоті, срібну та бронзові медалі на Всеукраїнському благодійному турнірі з дзюдо.
Про це повідомляє Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради.
У селищі Криве Озеро Миколаївської області, з 9 по 11 серпня, відбувся Всеукраїнський відкритий благодійний турнір з дзюдо серед юнаків та дівчат, присвячений воїнам-героям ЗСУ з нагоди другої річниці заснування СК «Еверест-2022».
Спортсмени міської ДЮСШ з єдиноборств здобули 10 нагород:
Спортсменів підготував такий тренерський склад: Москаленко В.М., Дейнега Є.А., Садовська С.Ю., Безрук Т.В., Валуєв В.С., Кізілов В.В.
Нагадаємо, в Умані з 31 липня по 4 серпня, відбувся чемпіонат України з веслування на байдарках та каное, де змагалися близько 300 учасників.
Миколаївські спортсмени здобули золоті, срібну та бронзові медалі на Всеукраїнському благодійному турнірі з дзюдо.
Про це повідомляє Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради.
У селищі Криве Озеро Миколаївської області, з 9 по 11 серпня, відбувся Всеукраїнський відкритий благодійний турнір з дзюдо серед юнаків та дівчат, присвячений воїнам-героям ЗСУ з нагоди другої річниці заснування СК «Еверест-2022».
Спортсмени міської ДЮСШ з єдиноборств здобули 10 нагород:
Спортсменів підготував такий тренерський склад: Москаленко В.М., Дейнега Є.А., Садовська С.Ю., Безрук Т.В., Валуєв В.С., Кізілов В.В.
Нагадаємо, в Умані з 31 липня по 4 серпня, відбувся чемпіонат України з веслування на байдарках та каное, де змагалися близько 300 учасників.