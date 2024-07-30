Миколаївські спортсмени. Фото: Миколаївська міська рада

Миколаївські спортсмени вибороли чотири нагороди на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юніорів.

Про це повідомили в Миколаївській міській раді.

Зазначається, що чемпіонат проходив 25 та 26 липня в Івано-Франківську.

За результатами змагань миколаївські спортсмени здобули:

Андрій Куліуш зайняв друге місце у потрійному стрибку;

зайняв друге місце у потрійному стрибку; Ксенія Луценко здобула третє місце у стрибку у довжину;

здобула третє місце у стрибку у довжину; Яна Жураківська, Ксенія Луценко, Діана Шепель вибороли третє місце в естафеті 4х100 метрів серед дівчат;

вибороли третє місце в естафеті 4х100 метрів серед дівчат; Віталій Карпенко, Олександр Лелиця, Антон Сміян, Владислав Стоцький посіли третє місце в естафеті 4х400 метрів серед хлопців.

Раніше повідомлялося, що з 13 по 14 січня у Львові відбувся командний чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні серед юніорів. Миколаївські легкоатлети здобули золоту та бронзові медалі.