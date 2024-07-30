Миколаївські спортсмени вибороли чотири нагороди на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юніорів.
Про це повідомили в Миколаївській міській раді.
Зазначається, що чемпіонат проходив 25 та 26 липня в Івано-Франківську.
За результатами змагань миколаївські спортсмени здобули:
Раніше повідомлялося, що з 13 по 14 січня у Львові відбувся командний чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні серед юніорів. Миколаївські легкоатлети здобули золоту та бронзові медалі.
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Без світла і в екстремальну спеку: як справляються з форс-мажорами миколаївські медіаКатерина Середа
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Миколаївські спортсмени вибороли чотири нагороди на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юніорів.
Про це повідомили в Миколаївській міській раді.
Зазначається, що чемпіонат проходив 25 та 26 липня в Івано-Франківську.
За результатами змагань миколаївські спортсмени здобули:
Раніше повідомлялося, що з 13 по 14 січня у Львові відбувся командний чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні серед юніорів. Миколаївські легкоатлети здобули золоту та бронзові медалі.