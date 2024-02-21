На Кубку України з велоспорту, який проходив у Львові 19-20 лютого, спортсмени Миколаївської школи вищої спортивної майстерності здобули нагороди у різних номінаціях.
Про це повідомили в Управлінні у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради.
Перші місця у командному спринті вибороли Ксенія Федотова, Юлія Скорищенко та Вікторія Бондар.
Друге місце командному спринті посіли Дмитро Стовбецький та Ярослав Козаков. Також у командній гонці другі місця здобули Ксенія Федотова, Юлія Скорищенко, Олена Шарга, Ярослав Козаков та Руслан Корнієнко. Третє місце у спринті — у Дмитра Стовбецького.
Підготували спортсменів тренери Олександр Садовський, Юрій Агарков та Володимир Когут.
Нагадаємо, миколаївські велоспортсмени вибороли нагороди всіх ґатунків на Кубку України, який проходив з 1 по 5 лютого у Львові.
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На Кубку України з велоспорту, який проходив у Львові 19-20 лютого, спортсмени Миколаївської школи вищої спортивної майстерності здобули нагороди у різних номінаціях.
Про це повідомили в Управлінні у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради.
Перші місця у командному спринті вибороли Ксенія Федотова, Юлія Скорищенко та Вікторія Бондар.
Друге місце командному спринті посіли Дмитро Стовбецький та Ярослав Козаков. Також у командній гонці другі місця здобули Ксенія Федотова, Юлія Скорищенко, Олена Шарга, Ярослав Козаков та Руслан Корнієнко. Третє місце у спринті — у Дмитра Стовбецького.
Підготували спортсменів тренери Олександр Садовський, Юрій Агарков та Володимир Когут.
Нагадаємо, миколаївські велоспортсмени вибороли нагороди всіх ґатунків на Кубку України, який проходив з 1 по 5 лютого у Львові.