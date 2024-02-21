На Кубку України з велоспорту, який проходив у Львові 19-20 лютого, спортсмени Миколаївської школи вищої спортивної майстерності здобули нагороди у різних номінаціях.

Про це повідомили в Управлінні у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради.

Миколаївські велогонщики, фото пресслужба управління спорту Миколаївські велогонщики, фото пресслужба управління спорту

Перші місця у командному спринті вибороли Ксенія Федотова, Юлія Скорищенко та Вікторія Бондар.

Друге місце командному спринті посіли Дмитро Стовбецький та Ярослав Козаков. Також у командній гонці другі місця здобули Ксенія Федотова, Юлія Скорищенко, Олена Шарга, Ярослав Козаков та Руслан Корнієнко. Третє місце у спринті — у Дмитра Стовбецького.

Миколаївські велогонщики, фото пресслужба управління спорту Миколаївські велогонщики, фото пресслужба управління спорту

Підготували спортсменів тренери Олександр Садовський, Юрій Агарков та Володимир Когут.

Нагадаємо, миколаївські велоспортсмени вибороли нагороди всіх ґатунків на Кубку України, який проходив з 1 по 5 лютого у Львові.