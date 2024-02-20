Миколаївські фехтувальники на візках. Фото: Миколаївська міська рада

Миколаївські спортсмени здобули вісім медалей на чемпіонаті України з фехтування на візках серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

У Києві з 15 по 18 лютого відбувся чемпіонат України з фехтування на візках серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату.

За підсумками змагань миколаївські спортсмени здобули такі нагороди:

Тетяна Позняк здобула «золото» у фехтуванні на шаблі та посіла друге місце на шпазі);

здобула «золото» у фехтуванні на шаблі та посіла друге місце на шпазі); Дмитро Серьоженко став чемпіоном у фехтуванні на шаблі та бронзовим призером на рапірі);

став чемпіоном у фехтуванні на шаблі та бронзовим призером на рапірі); Олег Науменко став дворазовим срібним призером у фехтуванні на шпазі та на рапірі);

став дворазовим срібним призером у фехтуванні на шпазі та на рапірі); Олексій Закусилов – дворазовий срібний призер у фехтуванні на шпазі та на рапірі.

Спортсменів до змагань підготували тренери — Геннадій Яновський, Олександр Дорошинта Володимир Христик.

Нагадаємо, що нещодавно миколаївські спортсмени здобули три нагороди на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юніорів U-20.



