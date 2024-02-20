Миколаївські спортсмени здобули вісім медалей на чемпіонаті України з фехтування на візках серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
У Києві з 15 по 18 лютого відбувся чемпіонат України з фехтування на візках серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату.
За підсумками змагань миколаївські спортсмени здобули такі нагороди:
Спортсменів до змагань підготували тренери — Геннадій Яновський, Олександр Дорошинта Володимир Христик.
Нагадаємо, що нещодавно миколаївські спортсмени здобули три нагороди на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юніорів U-20.
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Миколаївські спортсмени здобули вісім медалей на чемпіонаті України з фехтування на візках серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
У Києві з 15 по 18 лютого відбувся чемпіонат України з фехтування на візках серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату.
За підсумками змагань миколаївські спортсмени здобули такі нагороди:
Спортсменів до змагань підготували тренери — Геннадій Яновський, Олександр Дорошинта Володимир Христик.
Нагадаємо, що нещодавно миколаївські спортсмени здобули три нагороди на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юніорів U-20.