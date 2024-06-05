З 1 по 4 червня у місті Білгород-Дністровський відбувся Відкритий турнір «Фортеця» зі спортивної акробатики.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Зазначається, що вихованки ДЮСШ Миколаєва № 1 за результатами змагань здобули медалі:
Тренери спортсменок — Світлана Ритко, Віталій Берднік, Ірина Савчук.
Нагадаємо, миколаївські спортсмени посіли призові місця на чемпіонат України зі стрибків на акробатичній доріжці.
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З 1 по 4 червня у місті Білгород-Дністровський відбувся Відкритий турнір «Фортеця» зі спортивної акробатики.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Зазначається, що вихованки ДЮСШ Миколаєва № 1 за результатами змагань здобули медалі:
Тренери спортсменок — Світлана Ритко, Віталій Берднік, Ірина Савчук.
Нагадаємо, миколаївські спортсмени посіли призові місця на чемпіонат України зі стрибків на акробатичній доріжці.