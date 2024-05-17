Миколаївський борець Максут Султанов. Фото: Миколаївська міська рада

Спортсмен миколаївської обласної школи вищої спортивної майстерності відділення греко-римської боротьби Максут Султанов виборов срібну нагороду.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Зазначається, що з 9 по 12 травня у румунському місті Бухарест відбувся турнір з боротьби «Constantin Alexandru & Ioan W. Popovici».

Тренував спорсмена Олег Баламутов.

Раніше повідомлялось, що миколаївський спортсмен Андрій Косов став бронзовим призером чемпіонату світу з греко-римської боротьби, що проходив у місті Бішкек (Киргистан).