Спортсмен миколаївської обласної школи вищої спортивної майстерності відділення греко-римської боротьби Максут Султанов виборов срібну нагороду.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Зазначається, що з 9 по 12 травня у румунському місті Бухарест відбувся турнір з боротьби «Constantin Alexandru & Ioan W. Popovici».
Тренував спорсмена Олег Баламутов.
Раніше повідомлялось, що миколаївський спортсмен Андрій Косов став бронзовим призером чемпіонату світу з греко-римської боротьби, що проходив у місті Бішкек (Киргистан).
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Спортсмен миколаївської обласної школи вищої спортивної майстерності відділення греко-римської боротьби Максут Султанов виборов срібну нагороду.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Зазначається, що з 9 по 12 травня у румунському місті Бухарест відбувся турнір з боротьби «Constantin Alexandru & Ioan W. Popovici».
Тренував спорсмена Олег Баламутов.
Раніше повідомлялось, що миколаївський спортсмен Андрій Косов став бронзовим призером чемпіонату світу з греко-римської боротьби, що проходив у місті Бішкек (Киргистан).