Спортсмени Миколаївського баскетбольного клубу «Ніко-Баскет» стали чемпіонами Молодіжної ліги.
Про це повідомили у Миколаївській міській раді.
З 28 по 30 травня в Пущі-Водиці та Києві відбулися матчі Фіналу восьми чоловічої Молодіжної ліги з баскетболу.
У чвертьфіналі миколаївський клуб «Ніко-Баскет» розгромив столичний «PLAYMAKER» — 71:119.
У півфінальному протистоянні наші хлопці здолали команду з Сум «СумДУ» з рахунком 93:84.
Та у фінальному матчі підопічні Валентина Берестнєва перемогли «Запоріжжя» (63:87), здобувши чемпіонське звання.
Нагадаємо, що Миколаївський баскетбольний клуб «Ніко-Баскет» 2-3 березня здобув три перемоги в матчах чемпіонату України з баскетболу у Вищій лізі.
|
Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
|
Спортсмени Миколаївського баскетбольного клубу «Ніко-Баскет» стали чемпіонами Молодіжної ліги.
Про це повідомили у Миколаївській міській раді.
З 28 по 30 травня в Пущі-Водиці та Києві відбулися матчі Фіналу восьми чоловічої Молодіжної ліги з баскетболу.
У чвертьфіналі миколаївський клуб «Ніко-Баскет» розгромив столичний «PLAYMAKER» — 71:119.
У півфінальному протистоянні наші хлопці здолали команду з Сум «СумДУ» з рахунком 93:84.
Та у фінальному матчі підопічні Валентина Берестнєва перемогли «Запоріжжя» (63:87), здобувши чемпіонське звання.
Нагадаємо, що Миколаївський баскетбольний клуб «Ніко-Баскет» 2-3 березня здобув три перемоги в матчах чемпіонату України з баскетболу у Вищій лізі.