Миколаївський шахіст Артем Берін, фото: пресслужба міськради

Миколаївський шахіст Артем Берін став чемпіоном України з бліцу серед юнаків до 16 років.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської міської ради.

Чемпіонат відбувся сьогодні, 17 квітня, у Дніпрі.

«Миколаївський шахіст майстер ФІДЕ/майстер спорту України Артем Берін став чемпіоном України серед юнаків до 16 років. Наш шахіст з результатом 10,5 очок з 11 можливих здобув переконливу перемогу у чемпіонаті», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, спортсмени з Миколаївщини протягом 2023 року посіли 367 призових місць на змаганнях різного рівня.

Дві спортсменки на Миколаївщині стали амбасадорами проекту «Всеукраїнські шкільні ліги пліч-о-пліч» — Руслана Кузікова та Аліна Полозюк.

Крім того, Аліна Полозюк виборола першість на Кубку України з фехтування на рапірах, що проходив у Львові 27 січня 2023 року.

Також у жовтні 2023 року Аліна Полозюк завоювала золото на турнірі серії Сателіт в турецькому Стамбулі. Для 21-річної фехтувальниці це перша перемога на змаганнях такого рівня.

Раніше спортсменка з важкої атлетики Руслана Кузікова здобула срібну медаль на чемпіонаті Європи, який проходив з 26 липня по 3 серпня в Бухаресті.

У свою чергу миколаївський чемпіон Данило Коновалов отримав грошову винагороду за спортивні перемоги. Зазначається, що нагорода становить сто тисяч гривень.