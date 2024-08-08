Миколаївський спортсмен Єгор Коровій. Фото: Федерація тенісу України у Миколаївській області

Миколаївський тенісист Єгор Коровій став фіналістом в парному розряді на європейському турнірі.

Про це повідомили на сторінці Федерації тенісу України у Миколаївській області у Facebook.

Чемпіонат Tennis Europe проходив в Молдові з 29 липня по 2 серпня.

Разом з партнером Олександром Качаном з Хмельниччини, 14-річний Єгор Коровій здобув друге місце в парному турнірі.

Миколаївський спортсмен Єгор Коровій. Фото: Федерація тенісу України у Миколаївській області Миколаївський спортсмен Єгор Коровій. Фото: Федерація тенісу України у Миколаївській області

Цей турнір став першим для обох спортсменів, де їм вдалося дійти до фіналу у своїй віковій категорії.

Нагадаємо, з 4 по 14 липня в Києві пройшов Чемпіонат України з тенісу до 12 років, де змагались найкращі юні спортсмени з усіх куточків країни. Серед учасників були і дві тенісистки з Миколаєва, які продемонстрували високий рівень майстерності.