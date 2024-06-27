Миколаївський спортсмен Максут Султанов у складі національної збірної України взяв участь у чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби серед спортсменів до 17 років.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Зазначається, що чемпіонат відбувся з 22 по 26 червня у Сербії.
Миколаївський борець здобув бронзову медаль у ваговій категорії 51 кг. Він переміг представників Туреччини, Росії та Грузії, однак, поступився представнику Азербайджану.
Тренує спортсмена Олег Баламутов.
За підсумками чемпіонату Європи збірна України посіла третє місце в командному заліку.
Раніше повідомлялось, що миколаївський спортсмен Андрій Косов став бронзовим призером чемпіонату світу з греко-римської боротьби, що проходив у місті Бішкек (Киргистан).
Миколаївський спортсмен Максут Султанов у складі національної збірної України взяв участь у чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби серед спортсменів до 17 років.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Зазначається, що чемпіонат відбувся з 22 по 26 червня у Сербії.
Миколаївський борець здобув бронзову медаль у ваговій категорії 51 кг. Він переміг представників Туреччини, Росії та Грузії, однак, поступився представнику Азербайджану.
Тренує спортсмена Олег Баламутов.
За підсумками чемпіонату Європи збірна України посіла третє місце в командному заліку.
Раніше повідомлялось, що миколаївський спортсмен Андрій Косов став бронзовим призером чемпіонату світу з греко-римської боротьби, що проходив у місті Бішкек (Киргистан).