Миколаївський спортсмен. Фото: Миколаївська міська рада

Миколаївський спортсмен Максут Султанов у складі національної збірної України взяв участь у чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби серед спортсменів до 17 років.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Зазначається, що чемпіонат відбувся з 22 по 26 червня у Сербії.

Миколаївський борець здобув бронзову медаль у ваговій категорії 51 кг. Він переміг представників Туреччини, Росії та Грузії, однак, поступився представнику Азербайджану.

Тренує спортсмена Олег Баламутов.

За підсумками чемпіонату Європи збірна України посіла третє місце в командному заліку.

Раніше повідомлялось, що миколаївський спортсмен Андрій Косов став бронзовим призером чемпіонату світу з греко-римської боротьби, що проходив у місті Бішкек (Киргистан).