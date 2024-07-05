Матвєй Колєсніков з Миколаєва здобув три нагороди чемпіонату України з шашок-100. Фото: Миколаївська міська рада

Миколаївський спортсмен Матвєй Колєсніков став триразовим призером чемпіонату України з шашок-100.

У місті Івано-Франківськ проходив чемпіонат України з шашок-100 серед юнаків до 16 років, повідомляє Миколаївська міська рада.

Зазначається, що майстер спорту України з шашок Матвєй Колєсніков став дворазовим чемпіоном України з шашок-100 у категоріях «класика» та «рапід».

Також спортсмен здобув срібну нагороду у «бліці».

Тренують спортсмена Дмитро Горощенко та Євген Колєсніков.

Нагадаємо, що юний миколаївець Матвій Колєсніков став дворазовим чемпіоном світу серед молоді до 13 років з шашок-100 (класика та бліц).

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