Миколаївський спортсмен Матвєй Колєсніков став триразовим призером чемпіонату України з шашок-100.
У місті Івано-Франківськ проходив чемпіонат України з шашок-100 серед юнаків до 16 років, повідомляє Миколаївська міська рада.
Зазначається, що майстер спорту України з шашок Матвєй Колєсніков став дворазовим чемпіоном України з шашок-100 у категоріях «класика» та «рапід».
Також спортсмен здобув срібну нагороду у «бліці».
Тренують спортсмена Дмитро Горощенко та Євген Колєсніков.
Нагадаємо, що юний миколаївець Матвій Колєсніков став дворазовим чемпіоном світу серед молоді до 13 років з шашок-100 (класика та бліц).
Раніше повідомлялось, український ведучий та волонтер Сергій Притула розповів, що 10-річна Валерія з Києва грою у шашки зібрала для ЗСУпонад 20 тисяч гривень.
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Миколаївський спортсмен Матвєй Колєсніков став триразовим призером чемпіонату України з шашок-100.
У місті Івано-Франківськ проходив чемпіонат України з шашок-100 серед юнаків до 16 років, повідомляє Миколаївська міська рада.
Зазначається, що майстер спорту України з шашок Матвєй Колєсніков став дворазовим чемпіоном України з шашок-100 у категоріях «класика» та «рапід».
Також спортсмен здобув срібну нагороду у «бліці».
Тренують спортсмена Дмитро Горощенко та Євген Колєсніков.
Нагадаємо, що юний миколаївець Матвій Колєсніков став дворазовим чемпіоном світу серед молоді до 13 років з шашок-100 (класика та бліц).
Раніше повідомлялось, український ведучий та волонтер Сергій Притула розповів, що 10-річна Валерія з Києва грою у шашки зібрала для ЗСУпонад 20 тисяч гривень.