Еліна Світоліна в матчі з Учудзімою. Фото з відкритих джерел

Українська тенісистка Еліна Світоліна (31) поступилась Барборі Крейчиковій з Чехії в третьому колі Олімпійських ігор-2024.

Про це повідомляє Чемпіон.

Зазначається, що поєдинок тривав 2 години і 48 хвилин та завершився з рахунком 7:6(5), 2:6, 6:4. Світоліна 8 разів подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки та реалізувала 6 з 10 брейк-пойнтів.

Нагадаємо, що 26 липня, у столиці Франції офіційно дали старт відкриттю Олімпійських Ігор-2024. На змаганнях участь братимуть 8 миколаївських спортсменів. Вони змагатимуться у пʼяти видах спорту: стрибки у воду — Данило Коновалов, Олексій Середа, Ксенія Байло, Олег Колодій; фехтування — Ольга Харлан; художня гімнастика — Валерія Перемета; греко-римська боротьба — Парвіз Насібов, веслування на байдарках і каное — Олег Кухарик.

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