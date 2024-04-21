Миколаївський баскетбольний клуб «Ніко-Баскет» здобув перемогу над «Харківськими Соколами» у чоловічій баскетбольній Вищій лізі.
Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сенкевич.
«У драматичному матчі за третє місце чемпіонату наші хлопці, поступаючись супернику, на останніх секундах зуміли вирвати перемогу з рахунком 90:89», – повідомив мер.
Тренує команду Валентин Берестнєв.
Нагадаємо, миколаївська баскетбольна команда «Ніко-Баскет» завершила дев’ятий тур Вищої ліги, який проходив 10-11 лютого, на четвертому місці.
Раніше повідомлялось, що 16 грудня 2023 року, відбулася фінальна гра «Одеської дитячої баскетбольної ліги» дивізіону «KIDS юнака». Миколаївські баскетболісти СДЮСШОР 4 зіграли п'ять ігор та вибороли 3 місце.
У травні минулого року, миколаївський «Десант» переміг команди з Києва, Чернівців та Одеси, та став бронзовим призером на Чемпіонаті України з баскетболу.
Також миколаївські баскетболістки посіли третє місце на Чемпіонаті України серед молодіжних команд.
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Миколаївський баскетбольний клуб «Ніко-Баскет» здобув перемогу над «Харківськими Соколами» у чоловічій баскетбольній Вищій лізі.
Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сенкевич.
«У драматичному матчі за третє місце чемпіонату наші хлопці, поступаючись супернику, на останніх секундах зуміли вирвати перемогу з рахунком 90:89», – повідомив мер.
Тренує команду Валентин Берестнєв.
Нагадаємо, миколаївська баскетбольна команда «Ніко-Баскет» завершила дев’ятий тур Вищої ліги, який проходив 10-11 лютого, на четвертому місці.
Раніше повідомлялось, що 16 грудня 2023 року, відбулася фінальна гра «Одеської дитячої баскетбольної ліги» дивізіону «KIDS юнака». Миколаївські баскетболісти СДЮСШОР 4 зіграли п'ять ігор та вибороли 3 місце.
У травні минулого року, миколаївський «Десант» переміг команди з Києва, Чернівців та Одеси, та став бронзовим призером на Чемпіонаті України з баскетболу.
Також миколаївські баскетболістки посіли третє місце на Чемпіонаті України серед молодіжних команд.