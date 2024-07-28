Олександр Усик, фото з відкритих джерел

Абсолютний чемпіон світу з професійного боксу в хевівейті Олександр Усик перед стартом Олімпіади-2024 зустрівся з олімпійською збірною України з боксу та пообіцяв сплатити з власної кишені значні призові за медалі в Парижі.

Про це повідомляє видання Champion.

Золоту медаль він оцінив у 80 тисяч доларів, срібну — в 70 тисяч, а бронзову — в 50 тисяч доларів.

Крім того, у понеділок олімпійський чемпіон Олександр Усик участь в заході, організованому Українським домом у Парижі.

Нагадаємо, що 26 липня, у столиці Франції офіційно дали старт відкриттю Олімпійських Ігор-2024. На змаганнях участь братимуть 8 миколаївських спортсменів. Вони змагатимуться у пʼяти видах спорту: стрибки у воду — Данило Коновалов, Олексій Середа, Ксенія Байло, Олег Колодій; фехтування — Ольга Харлан; художня гімнастика — Валерія Перемета; греко-римська боротьба — Парвіз Насібов, веслування на байдарках і каное — Олег Кухарик.

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