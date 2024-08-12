Миколаївська фехтувальниця Ольга Харлан поділилася враженнями про свою команду, яка нещодавно здобула перше золото для України на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Про це вона розповіла в інтервʼю Сніданку з 1+1.

Як відомо разом з Ольгою Харлан у складі української фехтувальної команди були Олена Кравацька, Аліна Комащук та Юлія Бакастова.

— У нас не ідеальне порозуміння (між командою, — прим.), але це моя родина. У родині моментами також немає порозуміння, всі різні, але ми мирилися з тим, що відбувалося. Ми одна одній допомагали, ми сміялися разом. Повернули декого в спорт. У кожну з них я завжди вірила і вірю, вони дуже сильні і ми це показали золотом Олімпіади. І мені здається, вже зараз вони в це вірять, — сказала вона.

Олімпійські чемпіонки, фото: FIE_fencing

Ольга Харлан також висловила свою віру в кожну з учасниць команди, відзначивши їхню силу, що і принесло золото Олімпіади. Фехтувальниця також згадала про те, як вдалося повернути Аліну Комащук до спорту:

— Це взагалі окрема історія ( як вдалося повернути Аліну Комащук до спорту, — прим.) Це моя одна з найкращих подружок і вона дуже сильна фехтувальниця і вона про це може не знає наскільки, хотіла би, але я завжди в неї вірила, — розповіла вона.

Нагадаємо, що на Олімпійських іграх 2024 у Парижі у понеділок, 29 липня, в змаганні у шаблі серед жінок, перемогу отримала миколаївська фехтувальниця Ольга Харлан. Вона переграла південнокорейську суперницю Чой Себін з рахунком 15:14.

На Олімпійських іграх також пройшли змагання у шаблі серед жінок. У вирішальному бою за бронзу перемогу отримала миколаївська фехтувальниця Ольга Харлан. Водночас Ольга Харлан відіграла ключову роль на шляху до «золота» у командному турнірі.

Загалом Миколаївська спортсменка Ольга Харлан стала шестиразовою олімпійською призеркою, здобувши золото командного турніру з фехтування на шаблі на Іграх-2024.