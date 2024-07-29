Спортсмени з Миколаївської області, які змагатимуться на Літніх Олімпійських Іграх-2024 у Франції

У понеділок, 29 липня, відбудеться третій змагальний день Олімпійських ігор 2024 року у Парижі. Миколаївські спортсмени змагатимуться за медалі у двох видах спорту.

«НикВести» публікують розклад змагань миколаївських спортсменів на 29 липня.

Миколаївська спортсменка Ольга Харлан візьме участь в особистому турнірі з фехтування серед жінок за наступним розкладом:

11:25 – 1/16 фіналу;

15:05 – 1/8 фіналу;

16:55 – 1/4 фіналу;

20:00 – 1/2 фіналу;

21:50 – за третє місце;

22:45 – фінал.

Водночас у фінальних змаганнях зі стрибків у воду серед чоловіків братиме участь Олексій Середа. Синхронні стрибки спортсмена з 10-метрової вишки відбудуться о 12:00.

Загалом українські спортсмени змагатимуться в 11 видах спорту, зокрема у трьох окремих фіналах та у медальних турнірах з фехтування та дзюдо.

Розклад медальних змагань українців на Олімпіаді-2024 29 липня:

10:00. Фехтування (особистий турнір), жінки, 1/32 фіналу – Олена Кравацька.

11:25. Фехтування (особистий турнір), жінки, 1/16 фіналу – Ольга Харлан та Аліна Комащук.

11:00. Дзюдо (до 57 кілограм), жінки, 1/16 фіналу – Дар’я Білодід.

12:00. Стрибки у воду (синхрон з 10-метрової вишки) серед чоловіків, фінал – Кірілл Болюх та Олексій Середа.

15:10. Велосипедний спорт (маунтенбайк) серед чоловіків, крос-кантрі – Олександр Гудима.

18:30. Спортивна гімнастика (командне багатоборство) серез чоловіків, фінал – Олег Верняєв, Ілля Ковтун, Ігор Радівілов, Радомир Стельмах, Назар Чепурний.

Розклад немедальних змагань українців на Олімпіаді-2024 29 липня:

10:15. Кульова стрільба (пневматичний пістолет, 10 метрів), мікст, кваліфікація – Олена Костевич та Віктор Банькін.

11:40. Академічне веслування (двійка парна легкої ваги), чоловіки, втішний заїзд – Ігор Хмара та Станіслав Ковальов.

12:13. Плавання, жінки, кваліфікація, 100 метрів на спині – Ніка Шарафутдінова.

12:28. Плавання, чоловіки, кваліфікація, 800 метрів вільним стилем – Михайло Романчук.

13:00. Настільний теніс (одиночний розряд), чоловіки, 1/32 фіналу – Ярослав Жмуденко.

17:50. Бокс (92+ кілограма), чоловіки, 1/8 фіналу – Дмитро Ловчинський.

Теніс

14:30. Жінки, одиночний розряд, другий раунд: Марта Костюк – Клара Бюрель (Франція).

14:30. Жінки, одиночний розряд, другий раунд: Даяна Ястремська – Каміла Осоріо (Колумбія).

16:00. Жінки, парний турнір, перший раунд: Людмила Кіченок/Надія Кіченок – Ван Сіньюй/Чжен Сайсай (Китай).

17:30. Жінки, парний турнір, перший раунд: Марта Костюк/Даяна Ястремська – Магда Лінетт/Аліція Росольська (Польща).

21:30. Жінки, одиночний розряд, другий раунд: Еліна Світоліна – Джессіка Пегула (США).

Трансляція доступна на телеканалі Суспільне.Спорт.

Читайте добірку «НикВести» про учасників, які боротимуться за олімпійські медалі від Миколаївщини цьогоріч, а також де і коли дивитись усі їх виступи.