У понеділок, 29 липня, відбудеться третій змагальний день Олімпійських ігор 2024 року у Парижі. Миколаївські спортсмени змагатимуться за медалі у двох видах спорту.
«НикВести» публікують розклад змагань миколаївських спортсменів на 29 липня.
Миколаївська спортсменка Ольга Харлан візьме участь в особистому турнірі з фехтування серед жінок за наступним розкладом:
Водночас у фінальних змаганнях зі стрибків у воду серед чоловіків братиме участь Олексій Середа. Синхронні стрибки спортсмена з 10-метрової вишки відбудуться о 12:00.
Загалом українські спортсмени змагатимуться в 11 видах спорту, зокрема у трьох окремих фіналах та у медальних турнірах з фехтування та дзюдо.
10:00. Фехтування (особистий турнір), жінки, 1/32 фіналу – Олена Кравацька.
11:25. Фехтування (особистий турнір), жінки, 1/16 фіналу – Ольга Харлан та Аліна Комащук.
11:00. Дзюдо (до 57 кілограм), жінки, 1/16 фіналу – Дар’я Білодід.
12:00. Стрибки у воду (синхрон з 10-метрової вишки) серед чоловіків, фінал – Кірілл Болюх та Олексій Середа.
15:10. Велосипедний спорт (маунтенбайк) серед чоловіків, крос-кантрі – Олександр Гудима.
18:30. Спортивна гімнастика (командне багатоборство) серез чоловіків, фінал – Олег Верняєв, Ілля Ковтун, Ігор Радівілов, Радомир Стельмах, Назар Чепурний.
10:15. Кульова стрільба (пневматичний пістолет, 10 метрів), мікст, кваліфікація – Олена Костевич та Віктор Банькін.
11:40. Академічне веслування (двійка парна легкої ваги), чоловіки, втішний заїзд – Ігор Хмара та Станіслав Ковальов.
12:13. Плавання, жінки, кваліфікація, 100 метрів на спині – Ніка Шарафутдінова.
12:28. Плавання, чоловіки, кваліфікація, 800 метрів вільним стилем – Михайло Романчук.
13:00. Настільний теніс (одиночний розряд), чоловіки, 1/32 фіналу – Ярослав Жмуденко.
17:50. Бокс (92+ кілограма), чоловіки, 1/8 фіналу – Дмитро Ловчинський.
Теніс
14:30. Жінки, одиночний розряд, другий раунд: Марта Костюк – Клара Бюрель (Франція).
14:30. Жінки, одиночний розряд, другий раунд: Даяна Ястремська – Каміла Осоріо (Колумбія).
16:00. Жінки, парний турнір, перший раунд: Людмила Кіченок/Надія Кіченок – Ван Сіньюй/Чжен Сайсай (Китай).
17:30. Жінки, парний турнір, перший раунд: Марта Костюк/Даяна Ястремська – Магда Лінетт/Аліція Росольська (Польща).
21:30. Жінки, одиночний розряд, другий раунд: Еліна Світоліна – Джессіка Пегула (США).
Трансляція доступна на телеканалі Суспільне.Спорт.
Читайте добірку «НикВести» про учасників, які боротимуться за олімпійські медалі від Миколаївщини цьогоріч, а також де і коли дивитись усі їх виступи.
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Без світла і в екстремальну спеку: як справляються з форс-мажорами миколаївські медіаКатерина Середа
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У понеділок, 29 липня, відбудеться третій змагальний день Олімпійських ігор 2024 року у Парижі. Миколаївські спортсмени змагатимуться за медалі у двох видах спорту.
«НикВести» публікують розклад змагань миколаївських спортсменів на 29 липня.
Миколаївська спортсменка Ольга Харлан візьме участь в особистому турнірі з фехтування серед жінок за наступним розкладом:
Водночас у фінальних змаганнях зі стрибків у воду серед чоловіків братиме участь Олексій Середа. Синхронні стрибки спортсмена з 10-метрової вишки відбудуться о 12:00.
Загалом українські спортсмени змагатимуться в 11 видах спорту, зокрема у трьох окремих фіналах та у медальних турнірах з фехтування та дзюдо.
10:00. Фехтування (особистий турнір), жінки, 1/32 фіналу – Олена Кравацька.
11:25. Фехтування (особистий турнір), жінки, 1/16 фіналу – Ольга Харлан та Аліна Комащук.
11:00. Дзюдо (до 57 кілограм), жінки, 1/16 фіналу – Дар’я Білодід.
12:00. Стрибки у воду (синхрон з 10-метрової вишки) серед чоловіків, фінал – Кірілл Болюх та Олексій Середа.
15:10. Велосипедний спорт (маунтенбайк) серед чоловіків, крос-кантрі – Олександр Гудима.
18:30. Спортивна гімнастика (командне багатоборство) серез чоловіків, фінал – Олег Верняєв, Ілля Ковтун, Ігор Радівілов, Радомир Стельмах, Назар Чепурний.
10:15. Кульова стрільба (пневматичний пістолет, 10 метрів), мікст, кваліфікація – Олена Костевич та Віктор Банькін.
11:40. Академічне веслування (двійка парна легкої ваги), чоловіки, втішний заїзд – Ігор Хмара та Станіслав Ковальов.
12:13. Плавання, жінки, кваліфікація, 100 метрів на спині – Ніка Шарафутдінова.
12:28. Плавання, чоловіки, кваліфікація, 800 метрів вільним стилем – Михайло Романчук.
13:00. Настільний теніс (одиночний розряд), чоловіки, 1/32 фіналу – Ярослав Жмуденко.
17:50. Бокс (92+ кілограма), чоловіки, 1/8 фіналу – Дмитро Ловчинський.
Теніс
14:30. Жінки, одиночний розряд, другий раунд: Марта Костюк – Клара Бюрель (Франція).
14:30. Жінки, одиночний розряд, другий раунд: Даяна Ястремська – Каміла Осоріо (Колумбія).
16:00. Жінки, парний турнір, перший раунд: Людмила Кіченок/Надія Кіченок – Ван Сіньюй/Чжен Сайсай (Китай).
17:30. Жінки, парний турнір, перший раунд: Марта Костюк/Даяна Ястремська – Магда Лінетт/Аліція Росольська (Польща).
21:30. Жінки, одиночний розряд, другий раунд: Еліна Світоліна – Джессіка Пегула (США).
Трансляція доступна на телеканалі Суспільне.Спорт.
Читайте добірку «НикВести» про учасників, які боротимуться за олімпійські медалі від Миколаївщини цьогоріч, а також де і коли дивитись усі їх виступи.