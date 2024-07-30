Річка Сена в Парижі / Фото: Thomas Padilla

Чоловічий триатлон на Олімпійських іграх у Парижі перенесли через високий рівень забруднення води у Сені. Організатори шукають альтернативні дати для змагань. Рішення прийняли після сильних дощів, які погіршили якість води.

Як йдеться у заяві Всесвітнього триатлону, змагання перенесли на середу о 10:45 ранку за місцевим часом, одразу після жіночих змагань, що заплановані на 08:00.

Це рішення є ударом для організаторів, які раніше висловлювали впевненість, що якість води покращиться до початку змагань після того, як минулої п'ятниці та суботи пройшли сильні дощі, які забруднили Сену.

«Незважаючи на покращення якості води протягом останніх годин, показники на деяких ділянках дистанції все ще перевищують допустимі межі», — зазначають організатори.

Всесвітній триатлон зустрінеться з тренерами о 08:00 у вівторок, щоб надати їм всю інформацію та оновлений розклад змагань.

Якщо рівень бактерій залишиться занадто високим до ранку середи, чоловічі та жіночі гонки, ймовірно, будуть перенесені на пʼятницю — резервний день для проведення змагань.

Влада Парижа пообіцяла зробити Сену придатною для плавання і витратила 1,4 мільярда євро на каналізаційну інфраструктуру, щоб мінімізувати потрапляння стічних вод у річку.

Через надзвичайно вологу весну і початок літа Сена постійно не витримувала тестів на якість води аж до початку липня.

Рівень бактерій кишкової палички — індикатора фекалій — іноді в 10 разів перевищував дозволені норми.

Нагадаємо, 17 липня очільниця столиці Парижа Анн Ідальго поплавала в Сені, щоб продемонструвати, що її вода є достатньо чистою для проведення змагань з плавання на відкритому повітрі в рамках Паризьких Олімпійських ігор.

Раніше, у липні минулого року Париж перебував на заключному етапі очищення, що мало б дозволити плавцям і пірнальникам повернутися в річку Сену.