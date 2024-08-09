Олексій Середа, фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Сьогодні, 9 серпня, 18-річний миколаївський спортсмен Олексій Середа посів п'яте місце у кваліфікаційних стрибках у воду. Тепер спортсмен візьме участь у півфіналі.

Про це свідчать результати Олімпіади.

Загалом 26 спортсменів мали виконати по шість стрибків з 10-метрової вишки.

Свій перший стрибок Олексій Середа виконав з коефіцієнтом складності 3.2 і заробив 76,8 бала. Після стартового раунду Олексій Середа був на шостому місці. За свій другий стрибок в 4,5 оберти вперед у групуванні з розбігу спортсмен отримав 90,65 балів — це найбільший бал серед спортсменів у другому раунді.

Після третього стрибка український спортсмен отримав 81,6 балів та очолив таблицю з проміжним результатом у 249.05 балів випередивши представників Канади та Японії. За четвертий стрибок Олексій Середа отримав 75,6 бала, а за п’ятий — 68,4. У шостій серії стрибків український спортсмен отримав 86,4 бали.

Загалом спортсмен з Миколаєва з 479,45 балами посів п’яте місце. Півфінал відбудеться у суботу 10 серпня о 11:00, а пряму трансляцію фіналу можна подивитися о 16:00.

Результати кваліфікаційних стрибках у воду. Скриншот

Миколаївські спортсмени в Олімпіаді-2024

Цьогоріч у Парижі проходять Олімпійські ігри-2024. «НикВести» підготували добірку про учасників, які боротимуться за олімпійські медалі від Миколаївщини, а також де і коли дивитись усі їх виступи.

З моменту початку Олімпіади в змаганнях вже встигла взяти участь низка миколаївських спортсменів. 18-річний миколаївський спортсмен Олексій Середа у фіналі змагань з синхронних стрибків з 10-метрової вишки зайняв пʼяте місце.

А миколаївська стрибунка у воду Ксенія Байло у дуеті зі спортсменкою Софією Ліскун зайняли сьоме місце на Олімпійських Іграх в Парижі у синхронних стрибках з 10-метрового трампліна. А миколаївські стрибуни у воду Данило Коновалов та Олег Колодій взяли участь у синхронних стрибках у воду з 3-метрового трампліна та зайняли сьому позицію.

На Олімпійських іграх також пройшли змагання у шаблі серед жінок. У вирішальному бою за бронзу перемогу отримала миколаївська фехтувальниця Ольга Харлан. Водночас Ольга Харлан відіграла ключову роль на шляху до золота у командному турнірі.

Таким чином Ольга Харлан стала шестиразовою олімпійською призеркою, здобувши золото командного турніру з фехтування на шаблі на Іграх-2024.

Крім того, українська збірна стала четвертою у фіналі Олімпіади на байдарках-четвірках — в числі спортсменів миколаївець Олег Кухарик.