Українські гімнасти Радомир Стельмах та Володимир Костюк вибороли чотири медалі на турнірі в Туреччині.
Про це повідомляє українська Федерація спортивної гімнастики, Стельмах і Костюк здобули медалі на міжнародному турнірі FIG World Challenge Cup, який пройшов в Анталії.
Зокрема, Радомир Стельмах посів ІІ місце на паралельних брусах і ІІІ місце у вправі «кінь-махи» та в опорному стрибку.
Володимир Костюк посів ІІ місце в опорному стрибку.
Нагадаємо, що на міжнародному турнірі з художньої гімнастики Гран-прі Miss Valentine-2024 в естонському Тарту збірна команда України здобула золоті медалі серед дорослих і сеньйорок.
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Українські гімнасти Радомир Стельмах та Володимир Костюк вибороли чотири медалі на турнірі в Туреччині.
Про це повідомляє українська Федерація спортивної гімнастики, Стельмах і Костюк здобули медалі на міжнародному турнірі FIG World Challenge Cup, який пройшов в Анталії.
Зокрема, Радомир Стельмах посів ІІ місце на паралельних брусах і ІІІ місце у вправі «кінь-махи» та в опорному стрибку.
Володимир Костюк посів ІІ місце в опорному стрибку.
Нагадаємо, що на міжнародному турнірі з художньої гімнастики Гран-прі Miss Valentine-2024 в естонському Тарту збірна команда України здобула золоті медалі серед дорослих і сеньйорок.