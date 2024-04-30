Миколаївські футболісти. Фото: Миколаївська ОВА

Миколаївські спортсмени стали переможницями всеукраїнського турніру з футболу «KARPATY CUP 2024» серед дитячих команд 2014 та 2015 років народження.

Про це повідомили на сайті Миколаївської міської ради.

Зазначається, що змагання відбулися з 25 по 28 квітня у Яремче.

За головний трофей турніру змагалися шість команд з різних регіонів України: ФК «Новатор» (Хмельницький), ФК «Микуличин» (Івано-Франківська область), СДЮСШОР «Миколаїв», ДЮСШ «Яремче», ФК «Новатор-2» (Хмельницький), ДЮСШ «Снятин».

СДЮСШОР «Миколаїв» U-10 набрала максимум очок, здобувши п’ять перемог у п’яти матчах, та стала переможницею турніру.

Також індивідуальні нагороди отримали гравці миколаївської команди:

«Кращий гравець турніру» - Тимофій Демʼяненко ;

; «Кращий воротар» - Костянтин Радіола ;

; «Кращий гравець команди» - Іван Ніколаєв;

Тренує команду Сергій Попович.

Нагадаємо, спортсмени з Миколаївщини протягом 2023 року посіли 367 призових місць на змаганнях різного рівня.

Нагадаємо, дві спортсменки на Миколаївщині стали амбасадорами проекту «Всеукраїнські шкільні ліги пліч-о-пліч» — Руслана Кузікова та Аліна Полозюк.

Зазначимо, що Аліна Полозюк виборола першість на Кубку України з фехтування на рапірах, що проходив у Львові 27 січня 2023 року.

Також у жовтні 2023 року Аліна Полозюк завоювала золото на турнірі серії Сателіт в турецькому Стамбулі. Для 21-річної фехтувальниці це перша перемога на змаганнях такого рівня.

Раніше спортсменка з важкої атлетики Руслана Кузікова здобула срібну медаль на чемпіонаті Європи, який проходив з 26 липня по 3 серпня в Бухаресті.

У свою чергу миколаївський чемпіон Данило Коновалов отримав грошову винагороду за спортивні перемоги. Зазначається, що нагорода становить сто тисяч гривень.