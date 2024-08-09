Людмила Лузан та Анастасія Рибачок. AP/Lindsey Wasson

Українські спортсмени виграли ще одну срібну медаль на Олімпіаді-2024 у Парижі.

Про це повідомляє сайт НОК України.

Анастасія Рибачок з Херсону та Людмила Лузан фінішували другими у фіналі каное-двійки на дистанції 500 метрів. Це вже 11 медаль для України на цих Олімпійських іграх.

Нагадаємо, що у своєму півфінальному заїзді спортсменки фінішували третіми з результатом 1:55.62, що дозволило їм увійти до числа чотирьох найкращих команд і пройти до фіналу.

Миколаївські спортсмени в Олімпіаді-2024

Цьогоріч у Парижі проходять Олімпійські ігри-2024. «НикВести» підготували добірку про учасників, які боротимуться за олімпійські медалі від Миколаївщини, а також де і коли дивитись усі їх виступи.

З моменту початку Олімпіади в змаганнях вже встигла взяти участь низка миколаївських спортсменів. 18-річний миколаївський спортсмен Олексій Середа у фіналі змагань з синхронних стрибків з 10-метрової вишки зайняв пʼяте місце.

А миколаївська стрибунка у воду Ксенія Байло у дуеті зі спортсменкою Софією Ліскун зайняли сьоме місце на Олімпійських Іграх в Парижі у синхронних стрибках з 10-метрового трампліна. А миколаївські стрибуни у воду Данило Коновалов та Олег Колодій взяли участь у синхронних стрибках у воду з 3-метрового трампліна та зайняли сьому позицію.

На Олімпійських іграх також пройшли змагання у шаблі серед жінок. У вирішальному бою за бронзу перемогу отримала миколаївська фехтувальниця Ольга Харлан. Водночас Ольга Харлан відіграла ключову роль на шляху до золота у командному турнірі.

Таким чином Ольга Харлан стала шестиразовою олімпійською призеркою, здобувши золото командного турніру з фехтування на шаблі на Іграх-2024.

Крім того, українська збірна стала четвертою у фіналі Олімпіади на байдарках-четвірках — в числі спортсменів миколаївець Олег Кухарик.

9 серпня миколаївська спортсменка Валерія Перемета у складі збірної України вийшла у фінал Олімпійських ігор — 2024 в змаганнях з художньої гімнастики в групових вправах.