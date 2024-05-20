Ф'юрі хоче приїхати до Усика в Україну, щоб разом провести відпустку

Боксер Тайсон Ф’юрі після бою запропонував Олександру Усику провести відпустку з родинами в Україні. Також він запросив Усика до себе у Велику Британію.

Цей момент видно на відео після бою, яке Ф’юрі поширив у сторіз в Instagram.

«Ти сильна людина, ти дуже добра людина, мій брате у Христі … Я хотів би приїхати в Україну зі своєю сім’єю і провести вікенд з твоєю родиною, а ти приїжджай до мене додому і проведи відпустку зі мною», — сказав Ф'юрі. «Без проблем, друже», — відповів Усик.

Під час поєдинку Ф’юрі завдав більше ударів, але Усик виявився точнішим. Тож українець здобув перемогу, відстоявши титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі та зберігши за собою всі чотири чемпіонські пояси.

Ф'юрі після бою заявив, що вважає себе переможцем бою: «Його країна перебуває у стані війни, тому люди стають на бік країни, що воює. Вважаю, що виграв цей бій. Він виграв кілька раундів, але я виграв більшість із них. Ми обидва провели добрий бій».

Нагадаємо, український боксер Олександр Усик у поєдинку з боксером Тайсоном Ф’юрі відстояв титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, зберігши за собою усі чотири чемпіонські пояси.

Як відомо, в лютому бій Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі за чотири основних титули чемпіона світу в надважкій вазі, який мав відбутись 17 лютого, перенесли через травму британця.

Раніше стало відомо, що британський суперважкоатлет Тайсон Ф’юрі повернувся в бокс заради чемпіонського поєдинку з українцем Олександром Усиком. У разі перемоги українця той стане абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі.