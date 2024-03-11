Українська збірна на United States Air Force Trials. Фото: Мінветеранів

Станом на 11 березня українська збірна здобула вже 34 медалі на міжнародних змаганнях серед поранених військовослужбовців та ветеранів війни – United States Air Force Trials 2024,

Про це повідомили у Міністерстві у справах ветеранів України.

Найбільше нагород наші воїни здобули у змаганнях з плавання – 26 медалей, серед яких 15 – «золото», 8 – «срібло», 3 – «бронза».

По одному «золоту» – у змаганнях з волейболу сидячи та з велоспорту, ще 6 золотих та срібних медалей українська команда виборола у змаганнях з пауерліфтингу.

Нагороди україснької збірної на United States Air Force Trials. Фото: Мінветеранів.

Нагадаємо, що змагання проходять в американському Лас-Вегасі. Національна збірна України вперше вирушила на чемпіонат Військово-повітряних Сил США. Серед 30 учасників також є мешканець Миколаєва.