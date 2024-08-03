країнські фехтувальниці вийшли у фінал Олімпіади-2024, фото: Getty Images

Україна вийшла у фінал Олімпіади-2024 у фехтуванні на шаблях у жіночій команді.

Про це стало відомо з трансляції події у Парижі, передає «Суспільне Спорт».

Суперницями українських шаблісток стали представниці Японії. У своєму чвертьфіналі японки перемогли других сіяних, угорок.

Першу третину Україна закінчила з перевагою у чотири уколи. Це вдалося завдяки Аліні Комащук та Ользі Харлан, які двічі закінчували свої бої з різницею у два удари. Натомість на старті другої третини боїв Україна втратила свою перевагу: Олена Кравацька закінчила свій бій проти японки Ріси Такашіми з рахунком 2:9, через що загальний результат став 17:20. Однак вже у наступному бою Харлан повернула Україні різницю у три удари. Другу третину матчу Україна закінчила з різницею +5 — на ще два уколи збільшила перевагу команді Аліна Комащук. До останнього бою Ольги Харлан Україна підходила вже за переваги в дев'ять ударів. Українські спортсмени здобули перемогу з рахунком 45:32.

Перемога у протистоянні над Японією гарантувала Україні вихід у фінал та щонайменше срібну медаль Олімпіади-2024. У разі поразки, українкам потрібно було вигравати бронзовий матч. Фінал відбудиться 3 серпня о 21:00 за київським часом.

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