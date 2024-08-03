Український плавець Михайло Романчук знявся з другої кваліфікації літніх Олімпійських ігор у Парижі.
Про це повідомляє «Суспільне.Спорт».
Михайло Романчук не пливтиме дистанцію 1500 метрів вільним стилем — під час Олімпіади у Токіо саме на цій дистанції він здобув срібну медаль. Причиною є хвороба — за день до старту у спортсмена піднялася температура.
Зняття з 1500-метрівки вільним стилем означає, що Романчук завершує виступи на Олімпійських іграх. Раніше він знявся з дистанції 400 метрів, на якій виконав олімпійський норматив. Плавець пояснював це бажанням зосередитися на основних видах.
Єдиною дистанцією, яку проплив Романчук на Олімпіаді у Парижі, стали 800 метрів вільним стилем. У 2021 році на Олімпійських іграх у Токіо він завоював «бронзу» на цій дистанції. Однак цьогоріч не подолав кваліфікацію.
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Український плавець Михайло Романчук знявся з другої кваліфікації літніх Олімпійських ігор у Парижі.
Про це повідомляє «Суспільне.Спорт».
Михайло Романчук не пливтиме дистанцію 1500 метрів вільним стилем — під час Олімпіади у Токіо саме на цій дистанції він здобув срібну медаль. Причиною є хвороба — за день до старту у спортсмена піднялася температура.
Зняття з 1500-метрівки вільним стилем означає, що Романчук завершує виступи на Олімпійських іграх. Раніше він знявся з дистанції 400 метрів, на якій виконав олімпійський норматив. Плавець пояснював це бажанням зосередитися на основних видах.
Єдиною дистанцією, яку проплив Романчук на Олімпіаді у Парижі, стали 800 метрів вільним стилем. У 2021 році на Олімпійських іграх у Токіо він завоював «бронзу» на цій дистанції. Однак цьогоріч не подолав кваліфікацію.
Нагадаємо, як українська жіноча команда з фехтування вийшла у півфінал Олімпіади-2024.