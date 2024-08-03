Михайло Романчук, фото: НОК України

Український плавець Михайло Романчук знявся з другої кваліфікації літніх Олімпійських ігор у Парижі.

Про це повідомляє «Суспільне.Спорт».

Михайло Романчук не пливтиме дистанцію 1500 метрів вільним стилем — під час Олімпіади у Токіо саме на цій дистанції він здобув срібну медаль. Причиною є хвороба — за день до старту у спортсмена піднялася температура.

Зняття з 1500-метрівки вільним стилем означає, що Романчук завершує виступи на Олімпійських іграх. Раніше він знявся з дистанції 400 метрів, на якій виконав олімпійський норматив. Плавець пояснював це бажанням зосередитися на основних видах.

Єдиною дистанцією, яку проплив Романчук на Олімпіаді у Парижі, стали 800 метрів вільним стилем. У 2021 році на Олімпійських іграх у Токіо він завоював «бронзу» на цій дистанції. Однак цьогоріч не подолав кваліфікацію.

Нагадаємо, як українська жіноча команда з фехтування вийшла у півфінал Олімпіади-2024.