Українська фехтувальниця Олена Кривицька відмовилася потиснути руку своїй російській противниці Майї Гучмазовій, яка на чемпіонаті Європи виступала за Грузію.
Про це повідомляє видання Base of Ukrainian sports.
Олена Кривицька перемогла із рахунком 15:9, але відмовилась привітати суперницю традиційним рукостисканням, через що та почала лаятись.
«Чому це так? Б***ь, чому вони так поводяться? Б***ь, чому їм можна все, вони oх**ли чи що? Є****шки», – обурилась Майї Гучмазова.
Зазначимо, що Майї Гучмазова народилася у російському Владикавказі, а з 2017 року почала представляти збірну Грузії.
Нагадаємо, на Чемпіонаті світу-2023 з фехтування в Мілані Ольга Харлан перемогла представницю РФ Анну Смирнову, яка виступала під нейтральним прапором з рахунком 15:7. Після завершення сутички українка відмовилася потиснути руку росіянці.
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Українська фехтувальниця Олена Кривицька відмовилася потиснути руку своїй російській противниці Майї Гучмазовій, яка на чемпіонаті Європи виступала за Грузію.
Про це повідомляє видання Base of Ukrainian sports.
Олена Кривицька перемогла із рахунком 15:9, але відмовилась привітати суперницю традиційним рукостисканням, через що та почала лаятись.
«Чому це так? Б***ь, чому вони так поводяться? Б***ь, чому їм можна все, вони oх**ли чи що? Є****шки», – обурилась Майї Гучмазова.
Зазначимо, що Майї Гучмазова народилася у російському Владикавказі, а з 2017 року почала представляти збірну Грузії.
Нагадаємо, на Чемпіонаті світу-2023 з фехтування в Мілані Ольга Харлан перемогла представницю РФ Анну Смирнову, яка виступала під нейтральним прапором з рахунком 15:7. Після завершення сутички українка відмовилася потиснути руку росіянці.