Українська тенісистка Ангеліна Калініна

Колишня перша ракетка України Ангеліна Калініна знялася з тенісного турніру Олімпіади в Парижі.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

27-річна українка вирішила не виступати на літніх Іграх. Інформація про її зняття з'явилася в розкладі Олімпіади.

Як зазначає «Суспільне Спорт» з посиланням на тренера збірної України з тенісу Михайла Філімонова, Калініна пропустить Олімпійські ігри через хворобу. За його словами, через дощ та негоду, яка була в Парижі 27 липня, у тенісистки піднялася температура.

Калініна в першому раунді тенісного турніру повинна була зустрітися з нідерландкою Аранчою Рус. Матч був запланований на 27 липня, але через дощ поєдинок перенесли. Вийти на корт суперниці повинні були в неділю, 28 липня.

Олімпіада-2024 могла стати дебютною в кар'єрі Калініної. Українська тенісистка готувалася до Ігор на ґрунтовому турніру в Празі. Там вона дійшла до чвертьфіналу, де поступилася польці Магдалені Френх.

Кольори України в тенісі тепер захищатимуть п'ятеро спортсменок. Марта Костюк, Даяна Ястремська, Еліна Світоліна змагатимуться в одиночному розряді, а сестри Людмила та Надія Кіченок – у парному. Костюк і Ястремська також зіграють в дуеті.

Раніше, абсолютний чемпіон світу з професійного боксу в хевівейті Олександр Усик перед стартом Олімпіади-2024 зустрівся з олімпійською збірною України з боксу та пообіцяв сплатити з власної кишені значні призові за медалі в Парижі.

Нагадаємо, що 26 липня, у столиці Франції офіційно дали старт відкриттю Олімпійських Ігор-2024. На змаганнях участь братимуть 8 миколаївських спортсменів. Вони змагатимуться у пʼяти видах спорту: стрибки у воду — Данило Коновалов, Олексій Середа, Ксенія Байло, Олег Колодій; фехтування — Ольга Харлан; художня гімнастика — Валерія Перемета; греко-римська боротьба — Парвіз Насібов, веслування на байдарках і каное — Олег Кухарик.

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