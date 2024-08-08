Українська байдарка-четвірка на старті Олімпійських ігор-2024. Фото: Суспільне.Спорт

Українська збірна з греблі на байдарках посіла четверте місце на Олімпійських іграх – 2024 у байдарці-четвірці на дистанції 500 метрів.

В складі збірної України миколаївський спортсмен Олег Кухарик, пишуть «НикВести».

Загалом в фінал змагань вийшло 8 команд. Українські спортсмени обійшли команди з Литви, Сербії, Угорщини та Нової Зеландії, показавши результат 1:21:01. В той час команда з Іспанії випередила Українську збірну на 1 секунду (1:20:05) та взяла бронзу Олімпійських ігор.

Золото змагань взяла збірна Німеччини з результатом 1:19:80. Срібними призерами стали спортсмени з Австралії з часом 1:19:84.

Результати змагань. Скриншот

Варто зазначити, що Україна вперше за 28 років взяла участь у заїзді в чоловічій байдарці-четвірці на Олімпійських іграх.

Нагадаємо, що збірна України з греблі на байдарках вийшла четвертою у фінал Олімпійських ігор на байдарці-четвірці, випередивши суперників з Канади.

Миколаївські спортсмени в Олімпіаді-2024

Цьогоріч у Парижі проходять Олімпійські ігри-2024. «НикВести» підготували добірку про учасників, які боротимуться за олімпійські медалі від Миколаївщини, а також де і коли дивитись усі їх виступи.

З моменту початку Олімпіади в змаганнях вже встигла взяти участь низка миколаївських спортсменів. 18-річний миколаївський спортсмен Олексій Середа у фіналі змагань з синхронних стрибків з 10-метрової вишки зайняв пʼяте місце.

А миколаївська стрибунка у воду Ксенія Байло у дуеті зі спортсменкою Софією Ліскун зайняли сьоме місце на Олімпійських Іграх в Парижі у синхронних стрибках з 10-метрового трампліна. А миколаївські стрибуни у воду Данило Коновалов та Олег Колодій взяли участь у синхронних стрибках у воду з 3-метрового трампліна та зайняли сьому позицію.

На Олімпійських іграх також пройшли змагання у шаблі серед жінок. У вирішальному бою за бронзу перемогу отримала миколаївська фехтувальниця Ольга Харлан. Водночас Ольга Харлан відіграла ключову роль на шляху до золота у командному турнірі.

Таким чином Ольга Харлан стала шестиразовою олімпійською призеркою, здобувши золото командного турніру з фехтування на шаблі на Іграх-2024.